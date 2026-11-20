Publicaciones en redes sociales aseguran que León XIV declaró lo siguiente: “Solo existe el hombre y la mujer, el resto no”. Algunos posts también mencionan, aunque no lo atribuyen al papa, que “la biología así lo determina”, lo que puede profundizar la desinformación del público.

El mensaje está acompañado de un video de la intervención del pontífice frente a la Catedral de Lima.

Capturas de pantalla de algunos videos difundidos. Foto: Redes sociales

Sin embargo, la afirmación no corresponde a las palabras pronunciadas por León XIV durante su encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano, realizado el 12 de noviembre frente a la Catedral de Lima.

¿Qué dijo realmente el papa?

PerúCheck revisó la transcripción oficial del discurso publicada por la Santa Sede , en la que el pontífice abordó temas relacionados con la familia, el trabajo, la diversidad cultural y la situación de las mujeres.

En el apartado dedicado a la familia, León XIV se refirió a los cambios culturales y a la transformación de los roles tradicionales de hombres y mujeres. En ese contexto, sostuvo:

“Esta situación nos demanda proponer con mayor ahínco que Dios ha creado al ser humano varón y mujer (cf. Gn 1,27) y, solamente en esta unión, se expresa la reciprocidad y la complementariedad, desde donde se despliegan la paternidad y la maternidad, la filiación y la fraternidad, y el compromiso de todos por una sociedad mejor”.

El fragmento evidencia que el pontífice fundamentó su planteamiento en una referencia bíblica al libro del Génesis (1,27), y no en un argumento sobre la biología, como aseguran las publicaciones virales.

Asimismo, el papa no pronunció la expresión “el resto no”, en referencia a que no hay más que el hombre y la mujer. Esa expresión aparece únicamente en el mensaje desinformador de redes sociales.

En el párrafo siguiente a la citada intervención, León XIV también señaló que las diferencias entre varones y mujeres no justifican la desigualdad en la distribución de las tareas domésticas ni la subordinación de uno de los cónyuges frente al otro. El discurso oficial añade que ambos deben asumir responsabilidades compartidas en la familia y en la construcción del futuro de la sociedad.

Además de la transcripción publicada por el Vaticano, el Arzobispado de Lima recopiló los discursos y homilías de León XIV durante su visita al Perú , lo que permite consultar sus intervenciones en el contexto del viaje apostólico. En ellas, no está la mención del post que da motivo a esta verificación.

Conclusión

El papa León XIV no declaró que "solo existe el hombre y la mujer, el resto no", ni hizo referencia a la biología como determinante durante su discurso del 12 de noviembre de 2026 en Lima. La transcripción oficial papal confirma que habló de la creación del ser humano como varón y mujer, de acuerdo con el Génesis, y de la complementariedad en la familia. Por estos motivos, PerúCheck califica los posts virales en redes sociales como falsos.

Nota elaborada por Valeria Coca, de PerúCheck.