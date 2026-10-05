Delincuentes aprovechan elecciones en Comas para entrar a antiguo local bancario y robar objetos de alto valor

Siete delincuentes habrían ingresado durante la mañana del domingo 4 de octubre a un antiguo local de una entidad financiera ubicado en la cuadra 71 de la avenida Universitaria, en la zona de El Retablo, Comas. Los sujetos rompieron las mamparas y puertas de vidrio para acceder al inmueble y sustrajeron cableado, conexiones y componentes del sistema de aire acondicionado, entre otros objetos de valor.

El hecho ocurrió mientras se desarrollaba la jornada electoral. De acuerdo con la denuncia de la propietaria, el ingreso se habría producido entre las 10 y 11 de la mañana, cuando los sujetos llegaron al predio con herramientas para forzar las puertas.

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Delincuentes desmantelaron el inmueble

Una vez dentro, los sujetos subieron al segundo nivel y comenzaron a retirar los objetos que permanecían en el local. El inmueble había funcionado anteriormente como una extensión de una entidad financiera y se encontraba vacío y sin inquilinos desde hacía aproximadamente dos meses.

Entre los bienes sustraídos figuran cables del sistema eléctrico, conexiones y componentes del aire acondicionado. La propietaria señaló que el robo le ocasionó una importante pérdida económica.

La mujer relató que los sujetos rompieron la puerta principal y otra puerta de vidrio para ingresar al establecimiento. También indicó que los delincuentes recorrieron el segundo nivel y retiraron diversos objetos que permanecían en el lugar.

Policía investigará ingreso al local

Tras la denuncia, el caso quedó a cargo de la Policía, que deberá realizar las diligencias para identificar a los responsables y determinar cómo se produjo el ingreso al inmueble.

La propietaria espera que las cámaras de seguridad ubicadas en la zona permitan obtener imágenes de los siete sujetos y contribuir con su identificación.