De Valladolid a Lima: UNI consiguió la sede de congreso internacional de urbanismo para 2027

La UNI, representada por su facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, liderará la organización del encuentro, que se centrará en la relación entre urbanismo y vulnerabilidad ante crisis climáticas.

La UNI, representada por su facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes, liderará la organización del encuentro, que se centrará en la relación entre urbanismo y vulnerabilidad ante crisis climáticas. Foto: UNI

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) consiguió el 3 de octubre la sede de la XI edición del Congreso Internacional del International Seminar on Urban Form – Hispanic (ISUF-H), durante la clausura del encuentro que se desarrolló en Valladolid, España. La institución peruana organizará en Lima, en 2027, este evento académico dedicado al estudio de la forma urbana, luego de que el Vicerrectorado Académico y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes (FAUA-UNI) presentaran la candidatura ante la red internacional.

La entrega oficial de la sede se concretó durante el X Congreso Internacional del ISUF-H, realizado del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2026 en la Universidad de Valladolid. Con esta designación, Lima se incorporará a la lista de ciudades que han albergado el encuentro y se convertirá en la primera sede peruana de este congreso, que se desarrolla de manera alternada entre España e Hispanoamérica desde la creación de la red.

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UNI organizará en Lima el encuentro internacional sobre forma urbana y cambio climático

La edición de 2027 llevará como título “Forma urbana, resiliencia y regeneración: desafíos para el hábitat en tiempos de cambio climático”. El programa abordará la relación entre la configuración física de las ciudades y los desafíos derivados de la crisis climática, con participación de investigadores de diferentes disciplinas y especial atención a las experiencias de América Latina.

El congreso analizará la forma de las ciudades a partir de elementos como sus calles, barrios, espacios libres y transformaciones del tejido construido. También reunirá aportes de arquitectura, urbanismo, geografía, historia, ingeniería ambiental y ciencias sociales para estudiar cómo las características urbanas se relacionan con situaciones de vulnerabilidad frente a inundaciones, olas de calor, deslizamientos y sequías. La convocatoria para presentar resúmenes se abrirá en diciembre de 2026.

Delegación de la FAUA participó en Valladolid antes de asumir la organización

La representación de la UNI que acudió al encuentro en España estuvo conformada por la Dra. Rocío Margarita Cacho Cruz, el Mg. Arq. Rosario Pacheco Acero y el Bach. Arq. Ronny Balvin Castellanos. Cacho, profesora principal del Departamento de Urbanismo de la FAUA y exvicerrectora académica de la UNI, integra el grupo de investigación Urbanismo y Territorio y participará en la dirección científica de la edición de 2027.

Pacheco asistió como decana de la FAUA; mientras que Balvin, investigador en planificación urbana y ordenamiento territorial, intervino en la preparación de la postulación y asumirá la coordinación técnica de Lima 2027.

ISUF-H fue creado en 2015 como red regional del International Seminar on Urban Form para países de habla hispana. Antes de Valladolid, el congreso pasó por Toledo, Zaragoza, Guadalajara, Barcelona, San José de Costa Rica, Madrid, Santiago de Chile, Valencia y Ciudad de México entre 2016 y 2025. La UNI asumirá ahora la organización de la siguiente edición y dará continuidad al espacio de intercambio académico en español dedicado al estudio de las ciudades.