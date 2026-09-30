Prestamype: empresa líder de factoring que brinda capital por tus facturas en 24 horas Obtén la liquidez que tu negocio necesita para seguir creciendo con Prestamype, empresa líder en factoring en el Perú. Convierte tus facturas por cobrar en capital y recibe el adelanto de tus facturas en hasta 24 horas.

Este método permite a las empresas evitar esperar meses para el pago de facturas, logrando un flujo de caja saludable. Foto: difusión.

Este método permite a las empresas evitar esperar meses para el pago de facturas, logrando un flujo de caja saludable. Foto: difusión.

Para muchas empresas, vender a crédito significa tener que esperar semanas o meses para recibir el pago de sus facturas. El factoring surge como una alternativa para convertir esas cuentas por cobrar en liquidez y contar con capital de trabajo sin esperar a la fecha de vencimiento. En este contexto, Prestamype ofrece una solución que permite adelantar el cobro de facturas y acceder al capital en hasta 24 horas.

¿Qué es el factoring?

En el Perú, muchas micro y pequeñas empresas venden a crédito y ofrecen a sus clientes plazos de pago de 30, 60, 90 e incluso 120 días. Aunque esta modalidad puede facilitar el cierre de ventas, también puede generar presiones sobre el flujo de caja, ya que el dinero de esas operaciones no ingresa de inmediato y puede ser necesario para cubrir gastos, pagar a proveedores o financiar nuevas oportunidades de negocio.

En este contexto, el factoring se presenta como una alternativa para obtener liquidez de manera anticipada. A través de este mecanismo, las empresas pueden ceder sus facturas por cobrar a una entidad especializada, como Factoring Prestamype , y recibir por adelantado una parte importante de su valor. De esta manera, pueden convertir sus ventas a crédito en capital disponible sin tener que esperar hasta la fecha de vencimiento de las facturas.

¿Cómo funciona el factoring?

Imagina que tu empresa emite una factura por S/80,000, pero tu cliente tiene un plazo de 60 días para realizar el pago. En lugar de esperar dos meses para disponer de ese dinero, puedes recurrir al factoring y adelantar el cobro de la factura a cambio de una comisión.

Con Factoring Prestamype, puedes acceder rápidamente a parte del valor de tus facturas y obtener la liquidez que tu negocio necesita en el momento oportuno. Cuando tu cliente pague la factura, recibirás el saldo restante, descontando los costos asociados al servicio.

De esta manera, puedes transformar tus ventas a crédito en capital de trabajo disponible para cubrir gastos, pagar proveedores, aprovechar nuevas oportunidades y seguir haciendo crecer tu negocio.

¿Quieres conocer cuánto podrías adelantar? Simula el adelanto de tus facturas en menos de un minuto haciendo clic AQUÍ .

Beneficios del factoring de Prestamype

El factoring te permite convertir tus facturas por cobrar en liquidez para tu negocio, ayudándote a mantener un flujo de caja saludable, atender tus gastos operativos y contar con capital para nuevas oportunidades.

Descubre cómo Factoring Prestamype puede ayudarte a obtener liquidez de manera rápida y conoce las ventajas de esta alternativa de financiamiento:

Proceso 100% digital y seguro: Con nuestra plataforma registrada en Cavali no tendrás de qué preocuparte. Crea tu cuenta, sube tus facturas y ¡listo!

Liquidez inmediata: Obtén el dinero en caja desde el mismo día, después de la aprobación de tu solicitud.

Tasas competitivas: Contamos con las mejores tasas del mercado para ayudar al crecimiento de tu empresa.

Financiamiento sin deudas: Con el factoring te financias sin generar deudas, ya que vendes o cedes un activo (cuenta por cobrar). A diferencia de un préstamo que es un pasivo que deberás pagar. Además, evaluamos a tu cliente, tú no necesitas tener historial crediticio.

Además, Prestamype pone a tu disposición un simulador de factoring con el que puedes calcular, en menos de un minuto, cuánto podrías recibir por adelantar el cobro de tus facturas. Conoce el monto estimado que podrías obtener y realiza tu simulación haciendo clic AQUÍ .

Requisitos para hacer factoring en Prestamype

Para poder hacer factoring en Prestamype, debes cumplir los siguientes 3 requisitos:

Tener una empresa con RUC activo.

Contar con una factura por cobrar a una empresa.

La factura debe estar pendiente de pago y dentro del plazo de vencimiento.

Asimismo, deberás contar con los siguientes 4 documentos:

Copia del DNI del Representante Legal

Vigencia de Poder del Representante Legal (no mayor a 90 días)

Contrato firmado por el Representante Legal

Archivo XML de las facturas a ceder

Los plazos de pago de tus clientes no tienen por qué frenar el crecimiento de tu empresa. Con Factoring Prestamype, puedes adelantar el cobro de tus facturas y convertir tus ventas a crédito en liquidez para mantener tus operaciones, cubrir necesidades de capital y aprovechar nuevas oportunidades.

Calcula cuánto podrías recibir por tus facturas en menos de un minuto. Simula tu adelanto haciendo clic AQUÍ .

Este contenido es un publirreportaje elaborado con información proporcionada por un cliente externo. Dirigido a mayores de 18 años. La información presentada tiene fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Cualquier decisión de inversión implica riesgos y debe evaluarse de forma responsable.

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