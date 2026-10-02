Lima volverá a vestirse de rock, folk y fantasía. Tras ocho años de ausencia sin presentarse con su alineación oficial en suelo peruano, Mägo de Oz confirmó formalmente su retorno a la capital con su tour internacional 'La Noche de las Brujas'. El espectáculo unirá la flamante etapa musical de la agrupación con los grandes himnos generacionales que han forjado su legado.

La cita definitiva para la comunidad rockera nacional queda fijada para el miércoles 10 de marzo de 2027 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. En este concierto al aire libre, la banda oficial protagonizará un reencuentro de gran escala que recorrerá las diferentes eras de su extenso catálogo discográfico.

La formación oficial pisa suelo peruano

La llegada de este nuevo tour marca un momento especial en la cronología interna del grupo, pues la formación cuenta nuevamente en sus filas con la presencia de su fundador Txus di Fellatio, como también la del histórico violinista Mohamed, miembro fundamental en la construcción del sonido que definió el estilo de Mägo de Oz.

Esta visita se constituye como el primer concierto en Lima de la banda desde su último paso en 2019. Su regreso a la capital consolida la estrecha relación que los madrileños han cultivado con el público latinoamericano, mercado donde su propuesta teatral y sinfónica ha tenido un impacto cultural masivo.

Tres décadas de folk metal y álbumes conceptuales

Fundada en Madrid en 1988 por el compositor Txus di Fellatio, la agrupación española cimentó una identidad única al ensamblar la contundencia del hard rock además de heavy metal con arreglos celtas, flautas y violines. La banda formó una de las comunidades de seguidores más sólidas tanto en España, como en toda América Latina con sus letras alimentadas por la literatura clásica, la mitología y las críticas de corte social.

El punto de quiebre definitivo en su proyección internacional llegó con la publicación de 'La leyenda de La Mancha' (1998), obra inspirada en las andanzas de Don Quijote, seguida por producciones monumentales como 'Finisterra' (2000) y la influyente saga 'Gaia' (2003). Estas producciones afianzaron composiciones insignia que perduran intactas en la memoria colectiva, entre ellas 'Molinos de viento', 'Fiesta pagana', 'La danza del fuego', 'Hasta que el cuerpo aguante' y 'La costa del silencio'.

Cuáles son los precios de las entradas de Mägo de Oz

En los próximos días, la productora organizadora del concierto confirmará la distribución de zonas y los precios oficiales de preventa para adquirir los boletos a través de sus páginas correspondientes. El costo de cada boleto variará según el área del anfiteatro.