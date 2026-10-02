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Primos Chicken Bar es elegido por segundo año consecutivo como el mejor pollo a la brasa del Perú en los Premios SUMMUM 2026

Granja Azul y Tori ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente, añadiendo sus tradiciones y propuestas contemporáneas al prestigioso podio de los Premios SUMMUM 2026 en gastronomía peruana.

En la competencia, Primos Chicken Bar superó a otros destacados restaurantes como La Granja Azul y Villa Chicken, obteniendo el primer lugar en la categoría del pollo a la brasa.
En la competencia, Primos Chicken Bar superó a otros destacados restaurantes como La Granja Azul y Villa Chicken, obteniendo el primer lugar en la categoría del pollo a la brasa.Foto: composición LR/Difusión
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Primos Chicken Bar fue reconocido por segundo año consecutivo como el mejor pollo a la brasa del Perú en los Premios SUMMUM 2026, durante la reciente gala gastronómica que reunió a destacados exponentes de la cocina nacional. El establecimiento ocupó el primer puesto de una lista de 10 restaurantes que compitieron en esta categoría, auspiciada por Avinka.

El reconocimiento se otorgó en una edición que reunió categorías dedicadas a distintas expresiones de la gastronomía peruana, desde propuestas de alta cocina hasta representantes de preparaciones tradicionales. En el caso del pollo a la brasa, el resultado ubicó a Primos Chicken Bar por delante de establecimientos con amplia trayectoria y propuestas de diferentes estilos, como La Granja Azul, Villa Chicken, entre otros.

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Primos Chicken Bar encabeza el Top 10 de los Premios SUMMUM 2026

La propuesta de Primos Chicken Bar surgió a partir de una búsqueda de la familia Madueño por conseguir el pollo a la brasa que quería encontrar en una mesa. Marilú Madueño señala que el punto de partida fue una receta de sabor limpio y piel crocante, que posteriormente fue perfeccionada hasta desarrollar una identidad propia para el establecimiento.

El resultado se caracteriza por una piel dorada y crujiente, junto con una carne tierna y jugosa. La preparación también incluye una salsa que acompaña el pollo y refuerza su sabor. La familia Madueño atribuye parte del desarrollo de la marca a una preparación centrada en la cocción y al reconocimiento obtenido a través del boca a boca.

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Primos Chicken se consagra como el mejor pollo a la brasa del Perú, según los Premios Summum 2026.

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Granja Azul y Tori completan el podio del mejor pollo a la brasa

El segundo lugar correspondió a Granja Azul, uno de los establecimientos históricos vinculados al pollo a la brasa en el Perú. Su historia se remonta a Santa Clara y está relacionada con Roger Schuler, considerado una figura clave en los orígenes de este plato dentro de la gastronomía peruana.

Tori ocupó la tercera posición con una propuesta de corte contemporáneo que incorpora el pollo a la brasa junto con preparaciones de inspiración nikkei. El Top 10 de la categoría se completó con Don Tito, Pardos Chicken, Mediterráneo, La Leña, Villa Chicken, Chalet Belga - Pollos de Leche a la Brasa y Rasson - Brasas Peruanas, en ese orden.

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