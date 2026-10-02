Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Todo lo que debes saber antes de votar | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Sicario asesina a un hombre y deja a otro herido tras interceptarlos y dispararles a plena luz del día en el Callao

Un sujeto encapuchado disparó a quemarropa contra las víctimas en el jirón Chota, cerca de la avenida Alameda. El caso fue derivado al Depincri Callao, que revisa las cámaras de seguridad para identificar al responsable.

El ataque dejó un hombre fallecido y a otro herido.
El ataque dejó un hombre fallecido y a otro herido. | Composición LR
Por
google iconLa República en Google

Un nuevo ataque armado dejó un muerto y un herido en el Callao. Dos hombres que permanecían detenidos a bordo de una motocicleta en el jirón Chota, cerca del cruce con la avenida Alameda, fueron atacados a balazos por un sujeto encapuchado. La víctima mortal fue identificada como Jarol Víctor Jarez Acho, de 30 años, quien falleció debido a la gravedad de sus heridas cuando era trasladado a un centro asistencial.

El segundo afectado fue identificado como Percy Enrique Chamorro Rojas, de 26 años, quien recibió impactos de bala durante el atentado y fue evacuado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica.

Video destacado

TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona, el agresor abrió fuego directamente contra ambos hombres mientras permanecían estacionados en la motocicleta. Tras los primeros disparos, Chamorro Rojas logró alejarse del lugar para ponerse a salvo. En las imágenes se observa que llevaba puesto un chaleco de trabajo.

Luego de efectuar los disparos, el atacante huyó de la escena junto con sus cómplices. Los vecinos alertaron a la Policía Nacional sobre la balacera, por lo que efectivos de la comisaría Ramón Castilla llegaron al sector para atender la emergencia y asegurar el área.

Puedes ver

Asesinan a chofer de combi de la ruta CR40 en la av. Dos de Mayo en el Callao

lr.pe

Depincri Callao investiga ataque armado

Tras las primeras diligencias, el caso fue derivado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Callao, cuyos agentes quedaron a cargo de las investigaciones para identificar a los responsables y establecer el móvil del atentado.

Como parte de las pesquisas, la Policía recopiló las grabaciones de las cámaras de videovigilancia ubicadas en el ingreso al jirón Chota, desde la avenida Alameda. Los registros permitirán reconstruir la secuencia del ataque y determinar la ruta de escape utilizada por los agresores.

Asimismo, personal policial realizó las diligencias correspondientes en la escena para recoger indicios balísticos y otros elementos que contribuyan a esclarecer el crimen. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este ataque.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sicario asesina a un hombre y deja a otro herido tras interceptarlos y dispararles a plena luz del día en el Callao

Hundieron un submarino nazi en 1945 con hasta 67 toneladas de un elemento tóxico: 8 décadas más tarde, extraer su carga podría contaminar más

Buscan voluntarios en Brasil para ayudar 24 horas semanales en un hostal: ofrecen alojamiento y tours gratis durante casi un mes

Sociedad

Temblor hoy en Perú, viernes 2 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Asesinan a chofer de combi de la ruta CR40 en la av. Dos de Mayo en el Callao

Baipás Nueva Esperanza se inunda por sexta vez en el año tras intensa llovizna en Villa María del Triunfo

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Funcionarios municipales obstruyen investigación sobre violaciones sexuales

ONPE sanciona a Renovación Popular con multa de más de S/190 mil por mal uso de recursos públicos