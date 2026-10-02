Sicario asesina a un hombre y deja a otro herido tras interceptarlos y dispararles a plena luz del día en el Callao

Un nuevo ataque armado dejó un muerto y un herido en el Callao. Dos hombres que permanecían detenidos a bordo de una motocicleta en el jirón Chota, cerca del cruce con la avenida Alameda, fueron atacados a balazos por un sujeto encapuchado. La víctima mortal fue identificada como Jarol Víctor Jarez Acho, de 30 años, quien falleció debido a la gravedad de sus heridas cuando era trasladado a un centro asistencial.

El segundo afectado fue identificado como Percy Enrique Chamorro Rojas, de 26 años, quien recibió impactos de bala durante el atentado y fue evacuado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica.

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De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la zona, el agresor abrió fuego directamente contra ambos hombres mientras permanecían estacionados en la motocicleta. Tras los primeros disparos, Chamorro Rojas logró alejarse del lugar para ponerse a salvo. En las imágenes se observa que llevaba puesto un chaleco de trabajo.

Luego de efectuar los disparos, el atacante huyó de la escena junto con sus cómplices. Los vecinos alertaron a la Policía Nacional sobre la balacera, por lo que efectivos de la comisaría Ramón Castilla llegaron al sector para atender la emergencia y asegurar el área.

Depincri Callao investiga ataque armado

Tras las primeras diligencias, el caso fue derivado al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Callao, cuyos agentes quedaron a cargo de las investigaciones para identificar a los responsables y establecer el móvil del atentado.

Como parte de las pesquisas, la Policía recopiló las grabaciones de las cámaras de videovigilancia ubicadas en el ingreso al jirón Chota, desde la avenida Alameda. Los registros permitirán reconstruir la secuencia del ataque y determinar la ruta de escape utilizada por los agresores.

Asimismo, personal policial realizó las diligencias correspondientes en la escena para recoger indicios balísticos y otros elementos que contribuyan a esclarecer el crimen. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este ataque.