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Cultura Asiática

Streaming Party de BTS con Grupo 5: a qué hora inicia y cómo conectarte a esta actividad por su llegada a Perú

Christian Yaipén y el Grupo 5 se unen al Streaming Party, una actividad que promete grandes sorpresas a solo pocos días de la llegada de BTS a Perú con su gira mundial 'ARIRANG'.

Streaming Party con Christian Yaipén y Grupo 5 forma parte de las actividades de los fans por la llegada de BTS.
Streaming Party con Christian Yaipén y Grupo 5 forma parte de las actividades de los fans por la llegada de BTS.Foto: BTS Perú Fanclub
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La llegada de BTS a Lima en octubre de 2026 tiene en alerta y expectativas máximas a los fans. A una semana de los conciertos que ofrecerá la agrupación surcoreana en la capital de Perú, el fandom ARMY también prepara una serie de actividades para vivir al máximo la cuenta regresiva hacia uno de los eventos musicales más esperados del año.

En medio de esa expectativa apareció un invitado inesperado. Christian Yaipén sorprendió a los seguidores de BTS al sumarse, junto al Grupo 5, al Streaming Party, a una iniciativa impulsada por BTS Perú Fanclub, con la que busca reunir a la comunidad en una noche dedicada a escuchar la música de la banda y compartir la emoción por su primera visita al país en el marco de la gira mundial ‘ARIRANG’ tras el servicio militar.

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Streaming Party de BTS Perú Fanclub con Grupo 5

El Streaming Party organizado por BTS Perú Fanclub reunirá a seguidores de la agrupación en una transmisión especial centrada en sus canciones más populares y en los temas de su más reciente etapa musical. La propuesta busca convertirse en un punto de encuentro para quienes esperan los conciertos que se realizarán en octubre en Lima.

La actividad comenzará este miércoles 30 de septiembre a las 7.00 p. m. A través de un video difundido en redes sociales, Christian Yaipén, líder y heredero del Grupo 5, invitó a los ARMY a participar en esta celebración virtual y adelantó que habrá sorpresas y regalos preparados para los asistentes.

Streaming Party con Christian Yaipén y Grupo 5 forma parte de las actividades de los fans por la llegada de BTS

Streaming Party con Christian Yaipén y Grupo 5 forma parte de las actividades de los fans por la llegada de BTS. Foto: BTS Perú Fanclub

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Cómo participar en el Streaming Party de BTS Perú Fanclub con Grupo 5

Los fanáticos que deseen conectarse al Streaming Party deberán ingresar a Stationhead, plataforma utilizada con frecuencia por las comunidades de seguidores para realizar reproducciones masivas y transmisiones en directo. El acceso puede realizarse desde la aplicación móvil o mediante su versión web.

Para formar parte de la actividad es necesario vincular una cuenta de Spotify Premium o Apple Music. Tras completar ese paso, los usuarios podrán ingresar a la sala oficial de BTS Perú Fanclub mediante el enlace compartido por los organizadores y sumarse a la transmisión programada para esta noche.

Streaming Party con Christian Yaipén y Grupo 5 forma parte de las actividades de los fans por la llegada de BTS

Streaming Party con Christian Yaipén y Grupo 5 forma parte de las actividades de los fans por la llegada de BTS. Foto: BTS Perú Fanclub

¿Grupo 5 será telonero de BTS? Esto es lo que se sabe

La participación de Christian Yaipén en esta iniciativa ha despertado más teorías entre algunos seguidores sobre una posible presencia de Grupo 5 en los conciertos de BTS. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún anuncio oficial que confirme a la popular agrupación de cumbia como telonera de las presentaciones que ofrecerá la banda surcoreana en Lima.

Lo confirmado es que el cantante formará parte del Streaming Party, asistirá a los espectáculos de BTS y que además aún tiene un secreto más para los fans. La agrupación integrada por Jimin, Jin, RM, V, Suga, Jungkook y J-Hope tiene previstas tres fechas en el Estadio San Marcos: el 7, 9 y 10 de octubre. Precisamente por la cercanía de estos conciertos, la transmisión organizada por BTS Perú Fanclub se perfila como una de las últimas grandes reuniones virtuales de los ARMY antes del soñado reencuentro con las superestrellas del k-pop en suelo peruano.

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