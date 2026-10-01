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Expulsan de Chile a peruana que es requerida por la justicia de Áncash

Las autoridades chilenas pusieron a disposición de la Policía Nacional a Brigitte Azucena Risco Tejada, tras expulsarla de ese país. La joven registra una requisitoria judicial por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones graves. En enero su hermano encontró trágica muerte en Santiago.

Peruana es expulsada de Chile junto a otros siete compatriotas.
Peruana es expulsada de Chile junto a otros siete compatriotas.
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Una ciudadana peruana que era requerida por la justicia de Chimbote fue expulsada de Chile y puesta a disposición de la Policía Nacional del Perú. Brillith Azucena Risco Tejada registraba una requisitoria vigente por el delito de lesiones graves, emitida el 25 de julio de 2025 por el Séptimo Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia del Santa.

La expulsión de la mujer se realizó como resultado de las coordinaciones entre personal de la División de Investigación de Delitos contra el Crimen Transnacional, la Policía de Investigaciones de Chile y la Policía Judicial.

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Tras verificarse la vigencia de la requisitoria, Risco Tejada fue puesta a disposición de la autoridad policial competente para continuar con las diligencias de ley.

La intervención fue posible por el intercambio de información y coordinación inmediata entre la DIVICCT-DIRASINT y la PDI de Chile, lo que permitió identificar anticipadamente la requisitoria vigente y asegurar la recepción y puesta a disposición de la ciudadana a su ingreso al territorio nacional.

PUEDES VER: Miles de peruanos votan en Chile y denuncian desorden por largas colas: ''La culpa fue del consulado''

Brillith es hermana de Yuston Risco Tejada, un joven músico y artista chimbotano que residía en Santiago de Chile y que falleció trágicamente en enero de 2026. Él era conocido en el ambiente musical de la comunidad peruana por liderar una orquesta rítmica llamada El Nene del Ritmo.

Tras su fallecimiento en la calle Pedro Lira en Santiago, sus familiares solicitaron solidaridad ciudadana y apoyo económico a través de campañas de recolección de fondos para lograr la repatriación de sus restos hacia su tierra natal en Chimbote.

La prensa chilena informó que Brillith Azucena formó parte de un total de 40 personas que fueron expulsadas de ese país durante la madrugada del miércoles en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) con destino a Perú y Colombia.

Se trasladó a 32 ciudadanos colombianos y ocho peruanos. Con este operativo, las expulsiones materializadas durante el año llegaron a 1.764 personas. De ellas, 1.468 se concretaron desde el 11 de marzo, fecha en que asumió el actual Gobierno.

Del total de personas expulsadas en el vuelo de este miércoles, 22 corresponden a expulsiones judiciales y 18 a expulsiones administrativas. Además, las autoridades informaron que 28 de los extranjeros trasladados registraban antecedentes delictuales.

Confirmaron que la peruana Brillith Risco registra antecedentes por robo con violencia y mantenía un encargo vigente en Perú por lesiones graves.

A las expulsiones se suman las salidas voluntarias efectivas. Entre el 3 de enero y el 26 de septiembre de 2026, 10.197 extranjeros abandonaron Chile mediante este mecanismo.

Se trata de personas que habían ingresado por un paso no habilitado y posteriormente optaron por salir de Chile de manera regular, mediante un control policial y sin una medida de expulsión.

Del total, 7.201 corresponden a ciudadanos venezolanos, equivalentes al 79,13%.

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