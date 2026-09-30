La Libertad: Corte capacita sobre prevención del hostigamiento sexual laboral

La Comisión Distrital de Justicia de Género y la Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de La Libertad desarrollaron con éxito la capacitación “Hostigamiento Sexual Laboral #CeroTolerancia – Hostigamiento no es trabajo”, dirigida a la familia judicial y al público en general.

Esta actividad, que se realiza por segundo año consecutivo, tuvo como propósito fortalecer la sensibilización, prevención y actuación frente al hostigamiento sexual en el ámbito laboral, promoviendo espacios de trabajo seguros, respetuosos y libres de violencia.

La jornada fue inaugurada por la presidenta de la Comisión Distrital de Justicia de Género, Lilly Llap Unchón de Lora, quien destacó la importancia de abordar esta problemática y agradeció a la ponente Karla Zuta Palacios por su disposición para compartir sus conocimientos y contribuir a visibilizar situaciones que, en ocasiones, pueden pasar inadvertidas o ser normalizadas en la sociedad.

Como parte del programa, se desarrolló también la dinámica “Semáforo contra el Acoso Sexual”, en la que los participantes identificaron y analizaron diversas situaciones para reconocer conductas que pueden constituir hostigamiento sexual, así como la importancia de actuar oportunamente frente a ellas