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La Libertad: Corte participa en Jornada Nacional de Eliminación y Transferencia Documental

La jornada busca descongestionar los repositorios judiciales y garantizar la conservación de documentos con importancia histórica y jurídica.

Corte de La Libertad participa en jornada nacional de gestión documental. Foto: difusión.
Corte de La Libertad participa en jornada nacional de gestión documental. Foto: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través del Archivo Desconcentrado, participa en la Jornada Nacional de Eliminación y Transferencia Documental 2026, una iniciativa que se llevará a cabo el 29 y 30 de setiembre, con la finalidad de descongestionar de los repositorios existentes en todo el país, mantener un orden en los espacios, y contribuir a un adecuado acceso a la información judicial.

El evento fue inaugurado por el presidente de la Comisión Nacional de Archivos del Poder Judicial, Johnny Cáceres Valencia, quien expresó que esta acción estratégica simultánea responde a la necesidad de ejecutar la eliminación técnica de documentos innecesarios y desarrollar un proceso de transferencia de expedientes con valor histórico y legal para su adecuada preservación.

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Por su parte, la titular de la Corte de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, en representación de todos los presidentes y presidentas de los distritos judiciales del país, manifestó que esta jornada representa un compromiso institucional con la adecuada gestión, conservación y organización del patrimonio documental, permitiendo no solo identificar los documentos que carecen de valor para su depuración responsable, sino también garantizar la custodia de expedientes con importancia histórica y jurídica.

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