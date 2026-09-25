Adultos mayores del Callao esperan con emoción al Papa León XIV: "Quiero que me bendiga"

Residentes de la casa asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados esperan la llegada del Sumo Pontífice | Composición LR

Residentes de la casa asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados esperan la llegada del Sumo Pontífice | Composición LR

La llegada del Papa León XIV a la casa asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados del Callao ya genera emoción entre los aproximadamente 60 adultos mayores que viven en el establecimiento. Aunque todavía falta más de un mes para la visita, prevista para el 16 de noviembre, algunos residentes no pueden contener las lágrimas al imaginar el momento en que tendrán frente a ellos al pontífice.

Para muchos, el encuentro será una oportunidad para recibir su bendición y transmitirle peticiones personales. Otros esperan simplemente poder acercarse, saludarlo y estrechar su mano.

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“Deseo que venga con una bolsa llena de esperanza”

Teresa es una de las residentes que aguarda con especial ilusión la llegada del Santo Padre. Al conocer la noticia, manifestó su alegría por la posibilidad de ver personalmente al que considera “el representante de Dios” en la Tierra.

“Deseo que venga con una bolsa llena de esperanza, perseverancia y caridad, que es el amor”, expresó emocionada para Andina. Pero Teresa también tiene un pedido personal para el pontífice. Si logra tenerlo frente a frente, quiere pedirle que rece por su familia, que actualmente se encuentra distanciada.

“Le quisiera pedir por la unión en mi familia, porque está distanciada”, señaló conmovida. Rosa, otra de las residentes, también cuenta los días para el encuentro. Aseguró que está feliz por tener la posibilidad de conocer personalmente al Papa, a quien hasta ahora solo ha visto por televisión.

“Estoy contenta y feliz porque va a llegar el Papa, podré conocerlo personalmente, espero acercarme y saludarlo, darle un beso en la mano”, comentó.

La adulta mayor explicó que se siente en el asilo como en su propia casa, especialmente después de haber perdido a sus padres y hermanos. Actualmente mantiene contacto únicamente con una hermana que vive en Estados Unidos.

Quieren recibir la bendición del Papa

La expectativa también se siente entre los demás residentes. Dominga Gómez expresó su deseo de conversar brevemente con León XIV y pedirle una bendición que alcance no solo a los habitantes del hogar, sino a todas las personas.

“Yo quisiera verlo, hablar con él, decirle que me bendiga, que nos bendiga a todo el mundo, a todo el mundo”, manifestó.

Entre los varones del asilo también existe entusiasmo por la visita. Don Víctor, quien tiene dificultades para caminar luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), espera incluso poder tocar la mano del pontífice.

“Yo quisiera tocarlo, aunque sea un ratito para que me sane”, expresó.

Hermanitas de los Ancianos Desamparados también esperan al pontífice

La confirmación de la visita papal también fue recibida con emoción por las religiosas que trabajan diariamente en el hogar. La hermana María Agripina, encargada de la sacristía, recordó el momento en que recibieron la noticia oficial después de las evaluaciones preliminares realizadas por la comisión del Vaticano.

“El día que el padre nos anunció en la Eucaristía que el Santo Padre iba a visitar nuestra casa, unas llorábamos, otras aplaudíamos, otras nos poníamos de mil colores con esa expresión de alegría... Un regalo providente de Dios”, relató.

La religiosa destacó que la casa asilo es la más pequeña de las que la congregación tiene en el Perú y que, pese a ello, fue escogida para recibir al pontífice.

“Realmente estamos sumamente emocionados todos en el hogar, porque a pesar de ser esta casa la más pequeñita que tenemos en el Perú, hemos tenido la dicha, el regalo de Dios de que venga a nuestro hogar”, señaló.

Más de 75 años atendiendo a adultos mayores en el Callao

La casa asilo pertenece a la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y lleva más de 75 años de servicio ininterrumpido en el Callao. Actualmente alberga aproximadamente a 60 adultos mayores.

La iglesia es uno de los espacios centrales de la institución y las religiosas desarrollan allí una labor permanente de acompañamiento y cuidado de los residentes.

Además de la atención de las hermanas, el hogar recibe delegaciones de colegios y universidades. Los estudiantes realizan visitas programadas para apoyar en labores de aseo y compartir actividades y experiencias con los adultos mayores.

Mientras algunos residentes pueden realizar por sí mismos actividades como comer, asearse, vestirse y socializar, otros necesitan asistencia permanente. Algunos requieren atención continua y permanecen en cama.

El hogar también les brinda alimentación, atención médica básica y terapias físicas a quienes las necesitan.

Asilo pide un terreno para crear un espacio de recreación

Aunque la próxima visita del Papa representa un momento especial para la comunidad, las religiosas también esperan que su llegada permita visibilizar las necesidades que enfrenta el hogar.

La hermana María Agripina explicó que uno de los principales requerimientos es contar con un espacio de recreación al aire libre, donde los adultos mayores puedan descansar, distraerse y realizar actividades bajo la sombra.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades y a las personas que puedan colaborar para conseguir o donar un terreno destinado a este propósito.

La visita de León XIV, prevista para el 16 de noviembre, no solo será esperada como un encuentro de fe por los residentes y religiosas, sino también como una oportunidad para mostrar la realidad y las necesidades de los adultos mayores que viven en esta casa asilo del Callao.