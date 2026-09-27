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Sociedad

Balacera durante pollada deja un muerto y cuatro heridos en Breña

La víctima fatal fue identificada como Jhon Alain Pérez Huamán, quien falleció tras ser llevado al hospital. Entre los heridos están cuatro personas de distintas edades, afectadas por disparos.

La balacera dejó un fallecido y al menos cuatro heridos.
La balacera dejó un fallecido y al menos cuatro heridos. | Composición LR
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Una balacera registrada durante la madrugada de este domingo 27 de septiembre dejó una persona fallecida y otras cuatro heridas en el pasaje 5, en el distrito de Breña. Según información policial, dos sujetos llegaron hasta el frontis de un inmueble donde se realizaba una pollada bailable y efectuaron varios disparos contra las personas que se encontraban dentro del local.

Los primeros reportes policiales señalan que los atacantes dispararon directamente contra los asistentes antes de escapar del lugar. Los agentes que acudieron a la zona encontraron cerca de la puerta del inmueble a Jhon Alain Pérez Huamán, de 42 años, quien presentaba una herida de bala en la cabeza.

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Pérez Huamán fue trasladado de emergencia al Hospital Santa Rosa, en Pueblo Libre. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento.

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Cuatro personas heridas

El ataque también dejó cuatro personas heridas por proyectiles de arma de fuego. Los afectados fueron identificados como Paolo Bedolla Espinoza (22), Toribio Isaac Leandro Valeriano (40), María Teresa Taipe Marín (41) y Luis Josué Quevedo Carbajal (21).

Leandro Valeriano recibió un impacto de bala en el pecho y fue trasladado al área de Trauma Shock del hospital Loayza. En tanto, María Teresa Taipe Marín resultó herida en la pierna derecha y permanecía en el área de triaje.

Luis Josué Quevedo Carbajal sufrió una herida de bala en el muslo, mientras que Paolo Bedolla Espinoza también resultó herido por proyectil de arma de fuego.

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Hallan moto con orden de captura

Como parte de las primeras diligencias, agentes de la Policía Nacional encontraron una motocicleta abandonada a unos 100 metros del inmueble donde ocurrió el ataque, a la altura del pasaje 3 Nosiglia.

El vehículo, de placa 3364-OC, registra una orden de captura por hurto, de acuerdo con información proporcionada por la PNP. Además, la placa habría sido alterada, presuntamente con la finalidad de dificultar la identificación de la motocicleta.

La Policía viene realizando las diligencias correspondientes para determinar si el vehículo está relacionado con el ataque y establecer quiénes fueron los responsables.

Los investigadores también buscan identificar a los dos sujetos que efectuaron los disparos y determinar el móvil de la balacera ocurrida durante la reunión.

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