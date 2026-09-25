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Menor de 9 años sufre quemaduras de tercer grado durante encendido de antorcha olímpica en colegio de Piura

El escolar resultó herido luego de que un líquido inflamable utilizado durante la actividad terminara sobre su rostro, cuello y pecho. Fue trasladado de emergencia a Lima para recibir atención especializada.

El menor se encontraba sosteniendo la antorcha, pero una mala manipulación durante el encendido, por parte de un sujeto, provocó el incidente.
El menor se encontraba sosteniendo la antorcha, pero una mala manipulación durante el encendido, por parte de un sujeto, provocó el incidente. | Composición LR
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Un escolar de nueve años sufrió graves quemaduras de tercer grado en el rostro, cuello y pecho durante el encendido de una antorcha olímpica en la institución educativa Juan Velasco Alvarado, ubicada en el distrito de La Arena, Piura.

El menor, identificado con las iniciales E. J. N. A., participaba de la actividad cuando ocurrió el accidente. Debido a la gravedad de sus lesiones, inicialmente fue trasladado de emergencia al Hospital Santa Rosa, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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Menor salió corriendo tras sufrir las quemaduras

Un video registrado durante el incidente muestra al menor cerca de un adulto que intentaba arrojar un líquido combustible hacia la antorcha. En medio de la maniobra, la sustancia terminó cayendo directamente sobre el rostro, cuello y pecho del escolar.

Tras entrar en contacto con el líquido, el menor comenzó a correr, aparentemente debido al dolor provocado por las quemaduras.

La gravedad de las lesiones obligó a que el escolar recibiera atención especializada. Luego de las gestiones médicas correspondientes, fue derivado a Lima, donde continuará con su tratamiento.

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Familia pide apoyo para cubrir tratamiento

Ante la complejidad de las lesiones y los gastos que implica la atención médica, los familiares del menor realizaron un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para poder afrontar los costos del tratamiento.

Las personas que deseen colaborar económicamente pueden hacerlo a través del número 984 760 981, registrado a nombre de María Atarama.

La familia espera que el apoyo permita cubrir parte de los gastos derivados de la atención especializada que requiere el menor tras el accidente ocurrido durante la actividad escolar.

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