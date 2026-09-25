¿Eres estudiante de Periodismo? Súmate al voluntariado de fact-checking de Verificador de La República

El proyecto se realizará de forma virtual con horarios flexibles. Al finalizar, los voluntarios recibirán un certificado por su participación.

El proyecto se realizará de forma virtual con horarios flexibles. Al finalizar, los voluntarios recibirán un certificado por su participación. Foto: La República

¿Te interesa el periodismo y quieres aprender a identificar, investigar y verificar información? El equipo de Verificador de La República convoca a estudiantes de Periodismo, Comunicación y carreras afines para participar como voluntarios en un proyecto de fact-checking sobre las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Durante el voluntariado, los estudiantes podrán conocer y poner en práctica herramientas y metodologías de verificación de datos, así como técnicas de investigación y redacción periodística aplicadas al fact-checking. Estos conocimientos también podrán ser útiles para su formación y desarrollo en el ejercicio del periodismo.

Video destacado TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Los voluntarios participarán en la investigación y elaboración de contenidos de verificación sobre distintos tipos de desinformación vinculada a las elecciones, como declaraciones de candidatos, contenido generado o manipulado con inteligencia artificial, imágenes y videos fuera de contexto y otros materiales difundidos en medios de comunicación y redes sociales.

El proyecto se desarrollará de manera virtual y con horarios flexibles, de acuerdo con la disponibilidad de cada participante. Las actividades se realizarán durante el mes de octubre.

¿Qué buscamos?

Estudiantes con buena redacción, capacidad para investigar, analizar y organizar información, además de responsabilidad, compromiso e interés por el periodismo y la verificación de datos. La participación es voluntaria y, al finalizar el programa, cada uno recibirá un certificado que acreditará su participación en el proyecto.

¿Te interesa participar?

Si buscas aprender sobre fact-checking, desarrollar nuevas herramientas para tu formación periodística y participar en un proyecto de verificación durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, puedes postular a este voluntariado completando este formulario.

Las postulaciones serán evaluadas por el equipo de Verificador de La República y las personas seleccionadas serán contactadas para las coordinaciones respectivas.