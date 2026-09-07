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Sunat: recaudación tributaria crece 17,3% en agosto y acumula S/21.383 millones adicionales en 2026

El aumento de ingresos se debe a una mayor actividad económica y un fuerte impulso en las importaciones, que crecieron un 20,2% en el mismo mes. La demanda interna también impactó positivamente.

Minería e importaciones empujan la recaudación tributaria, que crece 17,3% en agosto.
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La recaudación tributaria mantiene el ritmo de crecimiento que registra desde hace más de dos años. En agosto, los ingresos del Gobierno Central volvieron a aumentar, favorecidos por una mayor actividad económica, el buen momento de los precios de los minerales y el fuerte incremento de las importaciones. El resultado se produjo, además, pese a que la comparación se hizo contra un agosto de 2025 que tuvo ingresos extraordinarios por más de S/1.600 millones.

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Los ingresos tributarios, descontadas las devoluciones de impuestos, llegaron a S/18.179 millones en agosto, según informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). El monto representa un crecimiento real de 17,3% frente al mismo mes del año pasado y extiende a 27 meses consecutivos la tendencia positiva de la recaudación.

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Los ingresos tributarios del Gobierno Central (que descuentan las devoluciones de impuestos) sumaron S/ 18 179 millones en agosto.

Los ingresos tributarios del Gobierno Central (que descuentan las devoluciones de impuestos) sumaron S/ 18 179 millones en agosto.

El avance también se refleja en el balance del año. Entre enero y agosto, los ingresos tributarios sumaron S/138.484 millones, 14,1% más que en el mismo periodo de 2025. En términos absolutos, el fisco obtuvo S/21.383 millones adicionales.

Mayor actividad económica e importaciones sostienen la recaudación

Detrás del resultado aparece, en primer lugar, una economía que mostró un mayor dinamismo. Sunat señala que el PBI de julio habría crecido 3,7%, mientras que la demanda interna habría aumentado 7,7%. Esta última comprende el gasto de los hogares, las empresas y el Estado dentro del país y tiene una incidencia directa sobre tributos vinculados al consumo.

Las importaciones dieron otro impulso. Las compras del exterior aumentaron 20,2% en agosto, lo que elevó la recaudación asociada al comercio exterior y al consumo interno. Este factor permitió que los tributos aduaneros alcanzaran S/4.873 millones, con un crecimiento de 18,8%.

El resultado se produjo a pesar de que el tipo de cambio promedio cayó 4,8% frente a agosto de 2025, un factor que reduce la base imponible de algunas operaciones de comercio exterior.

A este escenario se sumaron los mayores precios internacionales del cobre, oro y zinc. Las cotizaciones más altas favorecieron los ingresos de las empresas vinculadas con la producción, comercialización y exportación de estos minerales y, con ello, la recaudación que generan.

IGV e Impuesto a la Renta concentran los principales avances

El mayor movimiento de la economía también se trasladó a los principales impuestos. El IGV alcanzó S/9.564 millones en agosto, con un crecimiento real de 13,7%. El impuesto aplicado a las operaciones internas aumentó 9,2%, mientras que el correspondiente a las importaciones avanzó 19,8%.

El Impuesto a la Renta, por su parte, aportó S/6.980 millones, 11,4% más que en agosto de 2025. Los pagos a cuenta de las empresas del Régimen General y del Régimen MYPE Tributario crecieron 43,5%, mientras que la recaudación por rentas de segunda categoría aumentó 158,5%.

También destacó el Impuesto Especial a la Minería, cuyos ingresos crecieron 119,4% por efecto de las elevadas cotizaciones internacionales de los minerales.

El resultado enfrenta una comparación exigente con 2025

La expansión de agosto tiene un elemento que merece atención. El mismo mes del año pasado registró más de S/1.600 millones en pagos extraordinarios por Impuesto a la Renta de No Domiciliados y multas, producto de acciones de control de Sunat.

Por esa razón, este año los ingresos por rentas de No Domiciliados disminuyeron 64,1%, mientras que la recaudación por multas cayó 89,3%. Aun con esa base de comparación elevada, la recaudación total logró crecer 17,3%.

El avance, además, no fue uniforme entre los contribuyentes. Los Principales Contribuyentes (PRICOS) aportaron S/12.334 millones, con un crecimiento de 8%, mientras que los Medianos y Pequeños Contribuyentes (MEPECOS) recaudaron S/2.765 millones, 5,3% menos.

Las devoluciones de impuestos también fueron menores. En agosto sumaron S/1.793 millones, una reducción de 32% frente al mismo mes del año pasado.

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