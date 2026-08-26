Nuevo RUS: MEF anuncia cambios en el régimen que usan más de 2 millones de contribuyentes

El Régimen Especial de Renta (RER) también entraría en la reforma tributaria propuesta por el MEF. | Composición LR/IA

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prepara cambios al Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS), esquema que reúne a más de 2 millones de contribuyentes. El ministro de Economía, Elmer Cuba, adelantó que la reforma tributaria en elaboración modificará la forma en que los pequeños negocios determinan sus obligaciones tributarias.

El titular del MEF explicó que la propuesta apunta a que la tributación tenga como referencia la renta obtenida por los negocios y no únicamente el nivel de ventas. El planteamiento forma parte de la revisión de los regímenes tributarios que actualmente utilizan las empresas de menor tamaño.

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"Va a ser un régimen basado en rentas, no en ventas", señaló Cuba al explicar la orientación que tendrá la reforma. El ministro también indicó que su cartera trabaja en los nuevos parámetros que definirán el funcionamiento del sistema.

¿Qué cambiaría con la propuesta del MEF?

El cambio anunciado apunta principalmente a modificar la manera en que se calcula la obligación tributaria. Actualmente, el sistema peruano tiene distintos regímenes con reglas propias, entre ellos el Nuevo RUS, el Régimen Especial de Renta (RER), el Régimen MYPE Tributario y el Régimen General.

El planteamiento del MEF busca establecer una estructura que tome en cuenta la renta generada por el negocio. Sin embargo, Cuba todavía no ha presentado los nuevos montos, tasas, límites de ingresos ni categorías que reemplazarían a los actuales.

Por ello, el anuncio no significa que desde este mes cambien las condiciones del Nuevo RUS. Los contribuyentes continúan sujetos a las reglas vigentes hasta que se aprueben las modificaciones correspondientes.

El Régimen Especial de Renta (RER) también está en la mira del MEF. Cuba ha cuestionado que bajo este esquema el Impuesto a la Renta se determine aplicando una tasa de 1,5% sobre los ingresos netos mensuales. Para el ministro, este mecanismo no necesariamente refleja la rentabilidad efectiva de un negocio, por lo que plantea revisar su funcionamiento.

A diferencia del Nuevo RUS, el RER permite emitir facturas y está dirigido a personas naturales y jurídicas con actividades empresariales que cumplen determinados límites. Actualmente, sus ingresos netos anuales o adquisiciones no deben superar S/525.000, además de otros requisitos establecidos por la Sunat.

Cuba también ha cuestionado la antigüedad de los regímenes. El ministro señaló que el RUS y el RER tienen más de 30 años y consideró que ha llegado el momento de modificar su diseño.

Más herramientas para fiscalizar la evasión

Otro elemento señalado por Cuba para implementar la reforma tributaria es el cambio en la capacidad de la Sunat para fiscalizar. La expansión de la facturación electrónica permite a la administración tributaria acceder a información sobre las operaciones de los negocios y utilizarla para contrastar lo declarado por los contribuyentes.

Esta mayor disponibilidad de información es relevante para una reforma que pretende modificar la forma de calcular los impuestos. También puede facilitar la detección de diferencias entre las ventas, los gastos y la renta declarada por las empresas.

El MEF ha planteado además medidas específicas para enfrentar la evasión del IGV y del Impuesto a la Renta. El Gobierno sostiene que existe un margen importante para elevar el cumplimiento tributario, aunque la eficacia de estas herramientas dependerá de la fiscalización que efectivamente realice la administración tributaria.

¿Cuánto pagan actualmente los contribuyentes del Nuevo RUS?

El régimen contempla actualmente dos categorías. Los negocios cuyos ingresos brutos o adquisiciones mensuales no superan los S/5.000 pagan una cuota mensual de S/20. Para quienes superan ese monto, pero no exceden los S/8.000, la cuota es de S/50.

El límite anual de ingresos brutos o adquisiciones es de S/96.000. La Sunat señala que el Nuevo RUS está dirigido principalmente a personas naturales con pequeños negocios que venden bienes o prestan servicios a consumidores finales.

Una de las principales diferencias frente a otros regímenes es su estructura simplificada. Los contribuyentes realizan un pago mensual fijo y cuentan con menores obligaciones formales que quienes se encuentran en otros esquemas tributarios.

Todavía no hay una nueva cuota para el Nuevo RUS

Uno de los aspectos que el MEF aún debe precisar es cómo se aplicará el nuevo criterio a los negocios de menor tamaño. No se ha informado una nueva cuota mensual ni se han establecido nuevos límites de ingresos para permanecer en el Nuevo RUS.

Tampoco se ha definido si las actuales categorías de S/20 y S/50 se mantendrán, serán modificadas o serán reemplazadas por otro mecanismo de cálculo.

Hasta que exista una norma que disponga lo contrario, las condiciones actuales del Nuevo RUS continúan vigentes. El cambio anunciado por el MEF se encuentra todavía en la etapa de elaboración de la propuesta.

La definición de los nuevos parámetros será determinante para los más de 2 millones de contribuyentes que utilizan este régimen, especialmente porque el criterio anunciado por Cuba —tributar sobre la renta y no sobre las ventas— podría modificar la forma en que los pequeños negocios calculan sus obligaciones frente al Estado.