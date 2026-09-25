Primavera 2026: ¿qué es la moda cíclica y por qué los lentes de sol vuelven a ser grandes?

La moda revive con tendencias de los años 70 en 2026; siluetas oversize y accesorios como lentes de sol se destacan en esta temporada primaveral.

La moda revive con tendencias de los años 70 en 2026; siluetas oversize y accesorios como lentes de sol se destacan en esta temporada primaveral. Vision Center

La moda tiene memoria: tendencias que parecían haber quedado en otras décadas suelen regresar con nuevas formas, colores y materiales. Esta primavera vuelve a quedar en evidencia ese carácter cíclico, con referencias a los años 70, siluetas oversize y estilos que combinan elementos retro con propuestas más contemporáneas.

Con el cambio de temporada, los accesorios vuelven a ganar protagonismo y los lentes de sol se convierten en una de las piezas que pueden modificar por completo un look. Para 2026, las propuestas vistas en las principales capitales de la moda europea apuntan a una combinación de siluetas amplias, colores más luminosos y diseños inspirados en décadas anteriores.

Los oversize vuelven a tomar protagonismo

Las monturas grandes mantienen su presencia esta temporada. El estilo oversize, asociado durante décadas con el glamour y las divas de la moda, reaparece con diseños que buscan convertir los lentes en el elemento central del atuendo.

Prada lleva esta tendencia hacia formas más marcadas y llamativas, una alternativa para quienes prefieren que los accesorios tengan un papel protagónico.

La tendencia del lujo silencioso también llega a los lentes

Frente a las monturas más llamativas, otra corriente apuesta por diseños de líneas limpias y detalles menos evidentes. El llamado quiet luxury también encuentra espacio en el universo de los lentes de sol.

Emporio Armani y Persol presentan propuestas que privilegian formas clásicas, materiales y acabados discretos. Son diseños que pueden combinarse con distintos estilos sin depender de elementos demasiado llamativos.

Adiós al negro: los tonos cálidos ganan espacio

El negro continúa siendo un clásico, pero esta primavera comparte protagonismo con una paleta más cálida. Tonos café, miel, caramelo, champagne y transparencias aparecen como alternativas para darle mayor luminosidad a los accesorios.

Estas tonalidades también permiten jugar con monturas que mantienen formas clásicas, pero consiguen una apariencia diferente gracias al color.

Los años 70 siguen inspirando las monturas

La estética retro tampoco desaparece. Formas geométricas, aviadores y referencias a los años setenta regresan reinterpretadas con materiales y acabados contemporáneos.

Persol recoge parte de esta inspiración vintage en sus propuestas, mientras que Prada incorpora detalles que llevan las referencias retro hacia una estética más actual.

Un accesorio que también depende del rostro

Más allá de seguir una tendencia, la elección de una montura depende de factores como la forma del rostro, las proporciones y el uso que tendrá el accesorio. Por ello, la asesoría especializada puede ser útil para encontrar un modelo que combine con las características y preferencias de cada persona.

En esa búsqueda, las colecciones de temporada disponibles en establecimientos como Vision Center reúnen distintas formas, colores y estilos de firmas internacionales.

Así, los lentes de sol dejan de ser únicamente un elemento funcional frente a la luz y pasan a ocupar un lugar dentro de la construcción de un look: desde una montura oversize hasta un modelo de inspiración retro cambia la apariencia de un conjunto sin necesidad de modificar todo el vestuario.