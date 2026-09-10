Fujimori cambia su promesa de 100 días contra la inseguridad: "Tenemos 1826 días para recuperarla"

Keiko Fujimori amplió el plazo que pidió a la población durante su campaña y su mensaje a la nación en materia de seguridad ciudadana. Foto: Presidencia

Keiko Fujimori amplió el plazo que pidió a la población durante su campaña y su mensaje a la nación en materia de seguridad ciudadana. Foto: Presidencia

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La presidenta Keiko Fujimori dejó de lado el plazo de 100 días que prometió en campaña para derrotar a la inseguridad. El 9 de setiembre, durante la inauguración de Expomina Perú 2026, la mandataria aseguró que su gobierno cuenta con 1826 días —todo el periodo de su mandato— para reestructurar el Estado y recuperar la seguridad ciudadana.

La cifra reemplaza el plazo corto que había marcado su discurso en julio, cuando todavía era presidenta electa y hablaba de resultados concretos antes de cumplir sus primeros 100 días de gestión.

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El cambio no es menor. En julio, Fujimori pidió que se le midiera por lo que lograra en 100 días. Puso esa cifra como vara de su propia gestión, la repitió en entrevistas y la llevó al debate presidencial como compromiso de campaña.

Dos meses después, en Expomina, ya no habló de 100 días. Habló de cinco años. El plazo corto que ella misma fijó como prueba inmediata de resultados quedó reemplazado por uno que solo puede evaluarse al final de su mandato, en 2031.

La jefa de Estado retomó, además, la idea del "cronómetro irreversible" que usó por primera vez el 28 de julio, el día de su juramentación ante el Congreso. En esa ocasión había dicho que el reloj de su gobierno ya había empezado a correr. En Expomina volvió a mencionar esa cifra, pero esta vez la vinculó también a la economía y no solo a la seguridad.

Fujimori habló ante empresarios del sector minero. Pidió confianza para su gestión y prometió cambios en la forma en que el Estado se relaciona con los inversionistas. No dio plazos cortos ni metas para las próximas semanas, como sí hizo en julio.

Habló, en cambio, de un objetivo que abarca los cinco años completos de su gobierno. "Al asumir la conducción de nuestro país, establecimos un cronómetro irreversible de mil ochocientos veintiséis días para reestructurar el Estado, para recuperar la seguridad y dinamizar la economía nacional", afirmó.

Agregó que en su mensaje a la nación planteó un principio claro: el Estado debe dejar de ser una barrera burocrática para el inversionista y los ciudadanos, y convertirse en un facilitador del desarrollo.

¿Qué prometió Fujimori para sus primeros 100 días?

Durante la campaña, Fujimori sí habló de plazos cortos. En el programa Tu Decisión 2026, la entonces candidata mencionó cuatro prioridades para sus primeros 100 días de gobierno: seguridad ciudadana, reactivación económica, mejora de la educación y la salud, y atención a la infraestructura del país.

Ya como presidenta electa, en una entrevista con el periodista Ismael Cala, redujo ese enfoque a dos ejes: la inseguridad y la preparación ante el Fenómeno El Niño. "Esos primeros días van a ser claves y van a marcar el inicio de un cambio", dijo entonces.

En el terreno de la seguridad, sus promesas fueron más específicas. Durante el debate presidencial de segunda vuelta, ofreció pedir al Congreso facultades legislativas especiales para sus primeros 100 días.

Con ellas, dijo, buscaría reorganizar la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario desde la cúpula, comprar nuevos patrulleros, mejorar la infraestructura de las comisarías y reforzar el sistema de inteligencia civil.

Ese mismo plazo de 100 días volvió a aparecer en el mensaje a la nación del 28 de julio, aunque ahí ya compartía protagonismo con el anuncio de los 1826 días. Semanas después, el primer ministro Luis Galarreta pidió al Congreso más tiempo del prometido para evaluar resultados de la gestión, una postura que contrastó con el plazo corto que la propia mandataria había fijado en julio.