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Política

Elecciones en Piura: solo seis postulantes regionales respaldan compromisos a favor de la diversidad

Propuestas entregadas a los aspirantes al gobierno regional contemplan ejes de salud, educación, participación política y seguridad para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+ y mujeres en su diversidad.

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Solo seis de los 15 candidatos al gobierno regional de Piura firmaron el Acta Regional por la Igualdad. Esta iniciativa, impulsada por las organizaciones Generación Orgullo, Brenda Alayo y Woman Green Leaderships, busca incluir en la agenda de las próximas autoridades las demandas para prevenir la discriminación y atender las necesidades de las mujeres en su diversidad y de las personas LGBTIQ+.

La actividad se realizó el pasado 17 de septiembre en Piura e incluyó una exposición de demandas. En ella participaron David Collazos, candidato por Acción Popular; Pedro Alama, de Perú Primero; Gerardo Cabrera, de Salvemos al Perú; Teresa Calva, candidata a vicegobernadora por Alianza para el Progreso; y Pablo Goicochea, candidato a consejero por el movimiento Fuerza Regional. De este grupo, los primeros cuatro postulantes al gobierno regional firmaron el documento.

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Durante la semana siguiente, quienes no asistieron a la actividad pero posteriormente procedieron a firmar el acta fueron los candidatos regionales Santiago Paz, de Somos Perú, y Werner Wilhelm, del Partido Popular Cristiano.

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Por otro lado, las agrupaciones políticas que fueron contactadas pero que hasta la fecha no han firmado el acta son Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Visión Perú, APRA, Partido de los Trabajadores, País para Todos, Partido Patriótico, Frepap y el movimiento Fuerza Regional.

¿En qué consiste el Acta por la Igualdad?

Alex Núñez, presidente de Generación Orgullo, explicó que el acta consta de cuatro ejes: salud, educación, participación política y seguridad y justicia. Entre las medidas propuestas en los dos primeros apartados figuran la capacitación del personal de salud en buen trato y atención sin discriminación, el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral para docentes y acciones de prevención frente al acoso escolar por orientación sexual e identidad de género.

"En temas de participación política tenemos una demanda muy importante y que lleva siendo ignorada al menos por un periodo: que un representante de la comunidad ocupe la vacante que el reglamento del Consejo Regional por la Igualdad establece. Por temas de barreras burocráticas no se pudieron presentar, pero ahora las organizaciones ya cuentan con personería jurídica. Esperamos que la gerencia de desarrollo social pueda admitir nuestra postulación", detalló Núñez.

En esa línea, resaltó que desde este espacio buscarán impulsar la aprobación del Plan Regional de Igualdad de Género. "En este actual gobierno no se aprobó el plan por la exclusión del colectivo. Otros grupos fueron incluidos, pero pese a ello se vieron afectados porque se dio la aprobación", explicó el activista.

Por último, el presidente de Generación Orgullo detalló que en el apartado de seguridad y justicia se propuso la aprobación de una ordenanza regional contra la discriminación que establezca infracciones y sanciones, así como medidas de capacitación para el personal de serenazgo y un registro regional de casos de violencia y discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género.

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