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Sociedad

Alerta de búsqueda: familia solicita apoyo para ubicar a hombre de 58 años con habilidades especiales desaparecido en Los Olivos

El adulto mayor, quien responde al sobrenombre de “Achu”, mide 1.69 m, tiene cabello crespo negro y vestía un outfit azul al momento de desaparecer, según información de sus familiares.

Alvarado, conocido como "Achu", mide aproximadamente 1.69 metros y se caracteriza por su cabello crespo negro y tabique desviado. Vestía ropa azul al momento de su desaparición.
Alvarado, conocido como "Achu", mide aproximadamente 1.69 metros y se caracteriza por su cabello crespo negro y tabique desviado. Vestía ropa azul al momento de su desaparición.Foto: Difusión
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Jesús Benjamín Alvarado Reyes, de 58 años, es buscado por sus familiares luego de que desapareciera el 22 de septiembre de 2026 en Los Olivos. El hombre, conocido por el sobrenombre de “Achu”, salió de la vivienda de una de sus hermanas con dirección al parque ubicado a media cuadra del inmueble, lugar al que acostumbraba acudir y luego retornar.

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, Alvarado Reyes es una persona con discapacidad registrada en Conadis y podría haberse desorientado cuando regresaba hacia la vivienda. Desde entonces, sus allegados desconocen su paradero y solicitan el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita localizarlo.

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El hombre mide aproximadamente 1.69 metros, tiene tez mestiza, cabello crespo negro, boca grande y tabique desviado. Al momento de su desaparición vestía un pantalón jean azul, polo azul y gorra del mismo color. Cualquier persona que tenga información sobre su ubicación puede comunicarse al teléfono 984726517.

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La Policía Nacional del Perú ofrece la Línea 114 para reportar información sobre personas desaparecidas. Este servicio es gratuito y disponible las 24 horas del día.

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Línea 114 de la PNP: canal para brindar información sobre personas desaparecidas

La Policía Nacional del Perú dispone de la Línea 114 para recibir información relacionada con personas desaparecidas. Según el Ministerio del Interior, este servicio es gratuito y funciona durante las 24 horas, todos los días del año. Las llamadas pueden realizarse desde teléfonos fijos o celulares en cualquier parte del país para comunicar datos que puedan ayudar a encontrar a una persona reportada como desaparecida.

La Línea 114 también permite comunicar si una persona desaparecida ya fue localizada o solicitar orientación sobre cómo reportar un caso. La información recibida es trasladada a las unidades policiales correspondientes para las acciones de búsqueda y ubicación. Ante cualquier dato sobre el paradero de Jesús Benjamín Alvarado Reyes, la ciudadanía puede utilizar este canal o acudir a una dependencia policial.

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