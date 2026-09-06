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Robbie Williams emocionado por su primer show en Perú tras más de 30 años de carrera: "No puedo esperar a verlos"

El ícono británico Robbie Williams llegará por primera vez a Perú en septiembre de 2026 con dos presentaciones como parte de su gira ‘Britpop Tour'. Una de las fechas ya es sold out.

Robbie Williams se presentará en Perú el 23 y 24 de septiembre.
Robbie Williams se presentará en Perú el 23 y 24 de septiembre. | Foto: composición LR/One Entertainment
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Robbie Williams ya cuenta los días para su esperado encuentro con el público peruano. El cantante británico llegará por primera vez al país como parte de su ‘Britpop Tour’, una gira con la que volverá a Latinoamérica después de dos décadas y que tendrá dos conciertos en Lima.

A pocas semanas de sus presentaciones en Arena 1 Park, el artista decidió dirigirse personalmente a sus seguidores peruanos. En un video, dejó un mensaje que refleja la expectativa que tiene por su esperada visita tras 36 años de carrera.

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Robbie Williams emocionado por su llegada a Lima

“Hola, Perú. Aquí está Robbie”, expresó el cantante al inicio de su video, antes de confirmar que llegará a la capital para presentar su espectáculo. “Estaré yendo a Lima en setiembre para presentarme en Arena 1 Park con el ‘Britpop Tour’”, anunció.

El mensaje fue breve, pero suficiente para elevar la expectativa entre sus seguidores, que tendrán por primera vez la oportunidad de verlo en vivo en territorio peruano. Williams cerró su saludo con una frase que resume sus ganas de encontrarse con el público: “No puedo esperar a verlos a todos ahí”.

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¿Cuándo son los conciertos de Robbie Williams en Perú?

La visita tiene además un significado especial dentro de su extensa trayectoria. Con más de 30 años de carrera, el británico ha construido una carrera marcada por grandes éxitos, primero como integrante de Take That y luego como solista.

Durante sus conciertos en Lima, Williams repasará canciones que forman parte de la memoria de varias generaciones. ‘Angels’, ‘Rock DJ’, ‘Feel’, ‘Supreme’, ‘Millennium’, ‘Let Me Entertain You’ y ‘Something Beautiful’ figuran entre los temas que forman parte de su repertorio.

El ‘Britpop Tour’ también supone su retorno a Latinoamérica tras 20 años de ausencia. En esta ocasión, el artista se presentará en Arena 1 Park, en la Costa Verde, el 23 y 24 de setiembre. La segunda fecha ya agotó sus entradas en Ticketmaster.

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