ATU propone ajuste de multas y sanciones para transporte público en Lima y Callao | Foto: Andina

ATU propone ajuste de multas y sanciones para transporte público en Lima y Callao | Foto: Andina

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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) publicó el proyecto de resolución que plantea modificar las tablas de infracciones y sanciones aplicables a los servicios públicos de transporte regular y especial bajo su competencia. La propuesta contempla un ajuste focalizado y diferenciado de las multas por determinadas faltas muy graves y elimina medidas preventivas y sanciones no pecuniarias que inciden sobre las licencias de conducir.

La iniciativa alcanza al servicio de taxi, al transporte especial para turistas, trabajadores y estudiantes, así como al transporte público regular. La entidad busca revisar las consecuencias jurídicas de estas infracciones bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad, sin afectar la finalidad preventiva del régimen sancionador.

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Multas bajo revisión

La medida responde a lo dispuesto en el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC, que aprobó un régimen excepcional para el pago de multas en materia de transporte y tránsito terrestre. Esta norma encargó a la ATU aprobar, en un plazo máximo de 180 días, un ajuste de las tablas de infracciones y sanciones dentro de su ámbito de competencia.

Según el sustento de la propuesta, la modificación busca evitar cargas superiores a las necesarias para alcanzar la finalidad preventiva de las sanciones y, al mismo tiempo, mantener su capacidad disuasoria. El proyecto comprende cambios en los reglamentos que regulan el servicio de taxi, las modalidades especiales y el transporte regular en Lima y Callao.

Recibirán comentarios

La ATU puso a disposición de la ciudadanía el proyecto normativo, sus anexos y la exposición de motivos a través de su sede digital. Las entidades públicas y privadas, así como los ciudadanos, podrán enviar comentarios, aportes u opiniones durante los 15 días calendario posteriores a la publicación de la resolución.

Las observaciones podrán remitirse a la Dirección de Integración de Transporte Urbano y Recaudo, en la sede principal de la ATU en Miraflores, o al correo electrónico normas@atu.gob.pe. Tras este periodo de consulta, la entidad evaluará los aportes antes de continuar con el procedimiento para la aprobación de las modificaciones.