Conductores en Huaycoloro utilizan canal antihuaicos como 'atajo' de la avenida Ramiro Prialé pese a estar prohibido

Conductores en Cajamarquilla usan el canal de Huaycoloro como ruta alternativa para evitar el tráfico. A pesar de que está prohibido, la falta de vigilancia permite su acceso. | Foto: Latina/Composición LR

Conductores en Cajamarquilla usan el canal de Huaycoloro como ruta alternativa para evitar el tráfico. A pesar de que está prohibido, la falta de vigilancia permite su acceso. | Foto: Latina/Composición LR

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Conductores de autos, camionetas, minivanes y motocicletas utilizan la canalización del río Huaycoloro, en Cajamarquilla, como una ruta alterna para evitar el tráfico de la avenida Ramiro Prialé, a pesar de que el ingreso de vehículos está prohibido. La infraestructura fue construida para conducir las aguas de la quebrada durante lluvias intensas y reducir el riesgo de huaicos en sectores de Lurigancho-Chosica.

Un recorrido hecho por el reportero César Zúñiga de Latina evidenció que los vehículos ingresan y circulan por la losa de concreto sin restricciones, aprovechando la ausencia de vigilancia. Vecinos y conductores señalaron que el trayecto permite reducir considerablemente el tiempo de viaje, aunque reconocieron que no está permitido y que el uso de esta obra representa un riesgo para la infraestructura y para quienes transitan por ella.

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Canales antihuaicos son administrados por la Municipalidad de Lurigancho-Chosica, según vocero de la ANIN.

Canalización de Huaycoloro fue construida para mitigar huaicos, pero conductores la usan como vía de tránsito

La canalización del río Huaycoloro tiene una extensión cercana a los 10 kilómetros y fue ejecutada para disminuir el impacto de posibles activaciones de la quebrada durante la temporada de lluvias. Sin embargo, los accesos destinados a labores de mantenimiento son utilizados por numerosos conductores para ingresar al canal y desplazarse como si se tratara de una vía rápida.

Durante la inspección también se constató que esta práctica ya ha provocado accidentes de tránsito. Algunos conductores justificaron su decisión por el deterioro de las vías cercanas y la congestión vehicular que se registra en el acceso hacia la avenida Ramiro Prialé. Otros afirmaron que el recorrido les permite reducir a la mitad el tiempo de desplazamiento, aunque admitieron que la circulación por la canalización no está autorizada.

Autoridades advierten que el uso indebido del canal pone en riesgo la infraestructura y la seguridad vial

La obra fue inaugurada en septiembre de 2025 y fue diseñada para beneficiar a más de 30 mil habitantes de Cajamarquilla, Ñaña, Huachipa y Campoy frente a posibles huaicos. De acuerdo con la información difundida, el proyecto demandó una inversión superior a los S/652 millones y forma parte de la infraestructura destinada a reducir los efectos de eventos climáticos extremos en Lima Este.

Tras la difusión de las imágenes y en declaraciones a Latina, Miguel Yamasaki, portavoz de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), señaló que la entidad estuvo a cargo de la ejecución y del mantenimiento de la infraestructura durante un periodo de cuatro años. No obstante, precisó que, después de ese tiempo, la obra fue transferida a la Municipalidad de Lurigancho-Chosica para su administración, seguridad y control. Asimismo, lamentó que los accesos destinados exclusivamente a trabajos de mantenimiento sean utilizados por vehículos particulares y advirtió que esta práctica compromete la seguridad de los usuarios y el adecuado estado de una infraestructura diseñada para canalizar las aguas del río Huaycoloro.