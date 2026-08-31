HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Inacción del Gobierno de Keiko Fujimori cobra víctimas en Trujillo | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Inicia plan de desvíos en Lurigancho-Chosica por obras del nuevo puente La Capitana: revisa rutas alternas

EMAPE informó que los trabajos para reemplazar el actual puente Bailey empezarán este lunes 31 de agosto. La obra tendrá una inversión de S/ 25,7 millones y un plazo de ejecución de 180 días.

Este lunes 31 de agosto comienza el plan de desvío vehicular por la construcción del nuevo puente La Capitana, en Huachipa. La obra reemplazará al actual puente Bailey.
Este lunes 31 de agosto comienza el plan de desvío vehicular por la construcción del nuevo puente La Capitana, en Huachipa. La obra reemplazará al actual puente Bailey. | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Los conductores que circulen por Huachipa deberán tomar rutas alternas desde este lunes 31 de agosto debido al inicio de los trabajos para construir el nuevo puente La Capitana, en el distrito de Lurigancho-Chosica. La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) ejecutará la obra, que busca mejorar la conexión vehicular y peatonal sobre la quebrada Huaycoloro.

El proyecto contempla una inversión superior a los S/ 25,7 millones y tendrá un plazo de ejecución de 180 días calendario. La nueva infraestructura reemplazará al puente Bailey que fue instalado en la avenida La Capitana en 2017.

TE RECOMENDAMOS

ELOY MARCHÁN CUENTA TODO SOBRE EL AMIGUITO DE KEIKO: ¿QUÉ PASÓ EN SPA TOMYKO? | ARDE TROYA

De acuerdo con EMAPE, durante el primer día el plan de desvío comenzará a las 11.00 a. m., con el objetivo de reducir el impacto sobre el tránsito durante la hora punta. La entidad recomendó a los conductores anticipar sus desplazamientos, respetar la señalización temporal y seguir las indicaciones del personal encargado de controlar la circulación.

larepublica.pe

PUEDES VER: PNP apunta a "Los Pulpos" tras matanza de cuatro personas y el secuestro de empresario minero en Trujillo

lr.pe

¿Qué rutas deberán utilizar los conductores?

Los vehículos que se desplacen entre la Carretera Central, Chaclacayo y Cajamarquilla deberán utilizar diferentes vías mientras duren los trabajos.

  • De la Carretera Central o Chaclacayo hacia Cajamarquilla: los conductores deberán tomar la avenida La Capitana, girar a la izquierda por la calle S/N y continuar por las avenidas Las Torres, Quinta y Los Laureles. Posteriormente, deberán seguir por la avenida 1 hasta volver a la avenida La Capitana.
  • De Lima hacia Cajamarquilla: la ruta alterna será por la autopista Ramiro Prialé. Desde allí, los vehículos deberán ingresar a la avenida Los Laureles y continuar por la avenida 1 hasta llegar a La Capitana.
  • De Cajamarquilla hacia Lima: los conductores deberán desplazarse por la avenida La Capitana y continuar por la avenida 1 y la avenida Los Laureles hasta llegar a la autopista Ramiro Prialé, desde donde podrán continuar hacia Lima.

PUEDES VER: Fenómeno El Niño cambia el pescado para el ceviche en Lima: nuevas especies llegan a los restaurantes

lr.pe

¿Cómo será el nuevo puente La Capitana?

La nueva infraestructura tendrá 50 metros de longitud y 15,90 metros de ancho. Contará con dos carriles de 3,60 metros cada uno y veredas laterales de 1,80 metros para facilitar el tránsito de peatones.

El puente será construido con una estructura de arco metálico y una losa de tablero de concreto armado. Su cimentación será profunda y estará conformada por pilotes de 1,20 metros de diámetro y 18 metros de longitud.

Los trabajos incluyen el desmontaje de las estructuras existentes, la construcción de la cimentación, cabezales y parapetos, además de la fabricación y montaje de la estructura metálica. En una etapa posterior se instalarán la losa del tablero y las veredas, se acondicionarán los accesos y se realizará una prueba de carga antes de habilitar la nueva infraestructura.

La intervención no se limitará al puente. El proyecto comprende aproximadamente 510 metros de vías y accesos en las avenidas La Capitana, 1 y Santa Rosa.

Con esta obra, la Municipalidad de Lima busca mejorar la movilidad y conectividad en Huachipa, además de incrementar la seguridad para conductores y peatones que utilizan esta zona de Lurigancho-Chosica.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Sedapal anuncia corte de agua de hasta 10 horas para este lunes 24 de agosto: LISTA de distritos afectados

Sedapal anuncia corte de agua de hasta 10 horas para este lunes 24 de agosto: LISTA de distritos afectados

LEER MÁS
Conductores en Huaycoloro utilizan canal antihuaicos como 'atajo' de la avenida Ramiro Prialé pese a estar prohibido

Conductores en Huaycoloro utilizan canal antihuaicos como 'atajo' de la avenida Ramiro Prialé pese a estar prohibido

LEER MÁS
Chofer de combi es baleado en paradero de Lurigancho-Chosica: transeúnte también resultó herido

Chofer de combi es baleado en paradero de Lurigancho-Chosica: transeúnte también resultó herido

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las tres claves del falso comando PNP que secuestró a empresario minero y acribilló a 4 personas

Las tres claves del falso comando PNP que secuestró a empresario minero y acribilló a 4 personas

LEER MÁS
PNP apunta a "Los Pulpos" tras matanza de cuatro personas y el secuestro de empresario minero en Trujillo

PNP apunta a "Los Pulpos" tras matanza de cuatro personas y el secuestro de empresario minero en Trujillo

LEER MÁS
Fenómeno El Niño cambia el pescado para el ceviche en Lima: nuevas especies llegan a los restaurantes

Fenómeno El Niño cambia el pescado para el ceviche en Lima: nuevas especies llegan a los restaurantes

LEER MÁS
¿Reventó? Conoce los resultados de La Tinka del domingo 30 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

¿Reventó? Conoce los resultados de La Tinka del domingo 30 de agosto: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Hombre asesina a su esposa y a su hijo y dispara contra policías para evitar su captura en Santa Anita

Hombre asesina a su esposa y a su hijo y dispara contra policías para evitar su captura en Santa Anita

LEER MÁS
Indecopi rematará departamentos, terrenos y locales comerciales desde los S/13.000 este 31 de agosto: requisitos y dónde participar

Indecopi rematará departamentos, terrenos y locales comerciales desde los S/13.000 este 31 de agosto: requisitos y dónde participar

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025