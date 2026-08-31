Inicia plan de desvíos en Lurigancho-Chosica por obras del nuevo puente La Capitana: revisa rutas alternas

Este lunes 31 de agosto comienza el plan de desvío vehicular por la construcción del nuevo puente La Capitana, en Huachipa. La obra reemplazará al actual puente Bailey. | Composición LR

Este lunes 31 de agosto comienza el plan de desvío vehicular por la construcción del nuevo puente La Capitana, en Huachipa. La obra reemplazará al actual puente Bailey. | Composición LR

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Los conductores que circulen por Huachipa deberán tomar rutas alternas desde este lunes 31 de agosto debido al inicio de los trabajos para construir el nuevo puente La Capitana, en el distrito de Lurigancho-Chosica. La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) ejecutará la obra, que busca mejorar la conexión vehicular y peatonal sobre la quebrada Huaycoloro.

El proyecto contempla una inversión superior a los S/ 25,7 millones y tendrá un plazo de ejecución de 180 días calendario. La nueva infraestructura reemplazará al puente Bailey que fue instalado en la avenida La Capitana en 2017.

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De acuerdo con EMAPE, durante el primer día el plan de desvío comenzará a las 11.00 a. m., con el objetivo de reducir el impacto sobre el tránsito durante la hora punta. La entidad recomendó a los conductores anticipar sus desplazamientos, respetar la señalización temporal y seguir las indicaciones del personal encargado de controlar la circulación.

¿Qué rutas deberán utilizar los conductores?

Los vehículos que se desplacen entre la Carretera Central, Chaclacayo y Cajamarquilla deberán utilizar diferentes vías mientras duren los trabajos.

De la Carretera Central o Chaclacayo hacia Cajamarquilla: los conductores deberán tomar la avenida La Capitana, girar a la izquierda por la calle S/N y continuar por las avenidas Las Torres, Quinta y Los Laureles. Posteriormente, deberán seguir por la avenida 1 hasta volver a la avenida La Capitana.

los conductores deberán tomar la avenida La Capitana, girar a la izquierda por la calle S/N y continuar por las avenidas Las Torres, Quinta y Los Laureles. Posteriormente, deberán seguir por la avenida 1 hasta volver a la avenida La Capitana. De Lima hacia Cajamarquilla: la ruta alterna será por la autopista Ramiro Prialé. Desde allí, los vehículos deberán ingresar a la avenida Los Laureles y continuar por la avenida 1 hasta llegar a La Capitana.

la ruta alterna será por la autopista Ramiro Prialé. Desde allí, los vehículos deberán ingresar a la avenida Los Laureles y continuar por la avenida 1 hasta llegar a La Capitana. De Cajamarquilla hacia Lima: los conductores deberán desplazarse por la avenida La Capitana y continuar por la avenida 1 y la avenida Los Laureles hasta llegar a la autopista Ramiro Prialé, desde donde podrán continuar hacia Lima.

¿Cómo será el nuevo puente La Capitana?

La nueva infraestructura tendrá 50 metros de longitud y 15,90 metros de ancho. Contará con dos carriles de 3,60 metros cada uno y veredas laterales de 1,80 metros para facilitar el tránsito de peatones.

El puente será construido con una estructura de arco metálico y una losa de tablero de concreto armado. Su cimentación será profunda y estará conformada por pilotes de 1,20 metros de diámetro y 18 metros de longitud.

Los trabajos incluyen el desmontaje de las estructuras existentes, la construcción de la cimentación, cabezales y parapetos, además de la fabricación y montaje de la estructura metálica. En una etapa posterior se instalarán la losa del tablero y las veredas, se acondicionarán los accesos y se realizará una prueba de carga antes de habilitar la nueva infraestructura.

La intervención no se limitará al puente. El proyecto comprende aproximadamente 510 metros de vías y accesos en las avenidas La Capitana, 1 y Santa Rosa.

Con esta obra, la Municipalidad de Lima busca mejorar la movilidad y conectividad en Huachipa, además de incrementar la seguridad para conductores y peatones que utilizan esta zona de Lurigancho-Chosica.