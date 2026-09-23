El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reafirmó la vigencia de los requisitos de seguridad para vehículos tubulares en Huacachina, Ica, tras operativos de control en la zona.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reafirmó la vigencia de los requisitos de seguridad para vehículos tubulares en Huacachina, Ica, tras operativos de control en la zona. Foto: Difusión

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que los requisitos técnicos y de seguridad para los vehículos tubulares que ofrecen paseos turísticos en Huacachina, Ica, continúan vigentes. El ministro José Angello Tangherlini precisó que su sector no ha aprobado cambios al reglamento actual, por lo que las unidades deben cumplir las disposiciones establecidas.

La aclaración se produce tras los operativos de control y la paralización de operadores en la zona turística, en medio de la controversia por las condiciones exigidas para estos vehículos. El MTC indicó que su función corresponde a la regulación del sector, mientras que las autorizaciones y acciones de fiscalización están a cargo de las autoridades competentes.

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MTC confirma que los vehículos tubulares de Huacachina deben cumplir la normativa vigente

Tangherlini señaló que cualquier modificación de las exigencias tendría que ser establecida mediante una nueva disposición oficial. Al no haberse emitido una norma que altere el reglamento, los requisitos técnicos y las medidas de seguridad aplicables a los vehículos tubulares mantienen su vigencia.

El titular del MTC también precisó que su cartera no otorga directamente las autorizaciones para que estos vehículos desarrollen los recorridos turísticos. De acuerdo con la distribución de competencias señalada por el ministro, corresponde a las autoridades locales encargadas verificar que los operadores cumplan las disposiciones establecidas por el sector.

Desde la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Ica, su titular Gustavo Huerta sostuvo que los operadores deben efectuar los trámites correspondientes mientras permanezca vigente la regulación. Asimismo, indicó que los vehículos que no acrediten el cumplimiento de las exigencias no deberían desarrollar esta actividad bajo las condiciones actuales.

Mincetur y Dircetur Ica aclaran las condiciones para operar vehículos tubulares en Huacachina

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que una reunión con representantes del sector privado, incluida la Asociación Peruana de Empresas Turísticas (Apetur), tuvo carácter informativo y de diálogo. La entidad descartó que de ese encuentro hayan surgido acuerdos para modificar o flexibilizar los requisitos técnicos y de seguridad.

Mincetur también respaldó las acciones de la Fiscalía de Prevención del Delito de Ica y de la Policía Nacional orientadas a proteger a turistas, visitantes y personas relacionadas con esta actividad. En paralelo, Huerta planteó que una mesa de diálogo entre las instituciones involucradas y los operadores podría contribuir a definir una salida a las controversias existentes.

La situación forma parte de un proceso que se desarrolla desde meses atrás. En octubre de 2025, Mincetur creó una mesa técnica multisectorial mediante la Resolución Ministerial N.° 293-2025-MINCETUR para abordar la seguridad, formalización y fiscalización de estos servicios en el Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina. Además, en agosto de este año, el Gobierno Regional de Ica aprobó una ordenanza con requisitos para los vehículos areneros destinados a actividades turísticas en las dunas.

Ante este escenario, la Dircetur Ica recomendó a los visitantes contratar servicios turísticos formales y verificar que las actividades elegidas cumplan con las disposiciones correspondientes. La recomendación comprende los servicios vinculados con los paseos y otras actividades turísticas desarrollas en Huacachina.

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