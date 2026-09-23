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Policía rescata a pareja secuestrada por extorsión y desarticula a Los Gallegos del Sur en Cañete

Efectivos de la PNP lograron rastrear y ubicar el lugar del secuestro tras una alerta ciudadana. Cinco personas fueron detenidas en flagrancia y se incautó armas, municiones y vehículos que estarían vinculados con el hecho delictivo.

PNP rescató a pareja secuestrada por presuntos miembros de Los Gallegos del Sur
PNP rescató a pareja secuestrada por presuntos miembros de Los Gallegos del SurComposición LR / Mininter
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En un operativo contra el crimen, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) rescataron a una pareja de ciudadanos extranjeros que era víctima de un secuestro extorsivo y detuvieron a cinco presuntos integrantes de la banda criminal Los Gallegos del Sur, vinculados con este hecho, en el distrito de Imperial, en la provincia limeña de Cañete.

La intervención policial se produjo luego de que un ciudadano denunciara ante la PNP haber visto a sujetos armados interceptando a dos personas, un varón y una mujer, en plena vía pública, y obligándolas a ingresar a un vehículo. La alerta llevó a los efectivos de la Unidad de Emergencia Cañete-Yauyos a realizar un seguimiento mediante cámaras de seguridad y drones hasta dar con la ubicación de las víctimas.

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Rescate y detención de presuntos secuestrados

Según el Ministerio del Interior (Mininter), en el lugar se encontró a los agraviados, quienes fueron identificados como N. M. S. (21) y M. R. G. (24), ambos de nacionalidad venezolana. Los dos fueron puestos a buen recaudo por personal policial tras la intervención.

Asimismo, los efectivos detuvieron en flagrancia a cinco presuntos integrantes de Los Gallegos del Sur, quienes son investigados por su presunta participación en el secuestro de la pareja y en actos de extorsión relacionados con este hecho. Adicionalmente, en la diligencia se incautó un arma de fuego, dos cacerinas y 90 municiones, así como una granada de guerra y dos vehículos presuntamente vinculados con el delito.

Caso permanece bajo investigación

Los cinco intervenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias de ley, mientras continúan las investigaciones destinadas a determinar su grado de participación y establecer si existen otros involucrados en este hecho delictivo.

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