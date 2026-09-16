Ernesto Álvarez se retracta luego de decir que Código Procesal Penal fue hecho por 'abogados litigantes pensando en sus clientes'

Ernesto Álvarez participó en sesión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados | Foto: Congreso de la República.

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Ernesto Álvarez, ministro de Justicia y Derechos Humanos, se retractó luego de señalar que el Código Procesal Penal fue elaborado por "abogados litigantes pensando en sus clientes". Durante la última sesión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el ministro reconoció que se trató de "una frase inapropiada".

"A mí se me salió una frase inapropiada. Los códigos no están hechos por gente que, de manera maliciosa, esté pensando en sus propios beneficios; están hechos por académicos que piensan de manera abstracta".

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Las declaraciones de Álvarez generaron duras críticas por parte de distintos abogados penalistas. Pese a retractarse, el ministro mantuvo sus cuestionamientos a los procesos penales. Para Álvarez, todavía existen numerosas audiencias que restan celeridad a las decisiones finales de los jueces sobre los acusados.

"Lo cierto es que, como varios diputados han señalado, el proceso penal no es que haya alcanzado una mayor velocidad, por el contrario: es llamativo el caso de aquel delincuente que es condenado en menos de tres años. Lo normal es que haya más internos en los penales sin resolución judicial. A las claras, esto significa que no está funcionando. No hay que hacer un nuevo Código Penal, (...) lo que se tiene que hacer son modificaciones puntuales, urgentes e inmediatas para recortar algunos tipos de audiencias. El principio del debido proceso se puede salvar de una manera más rápida", indicó.

Abogados criticaron a Álvarez por sus declaraciones pasadas

Las declaraciones pasadas del ministro generaron rápidamente reacciones en redes sociales. Abogados como Humberto Abanto, César Nakazaki, Julio Espinoza Goyena y Carlos Rivera Paz cuestionaron sus afirmaciones y señalaron que el Código Procesal Penal no fue elaborado únicamente por abogados litigantes.

Los especialistas remarcaron que en la elaboración de la norma también intervinieron jueces, fiscales y otros funcionarios públicos. Abanto, en particular, calificó de "asombroso" que el ministro desconociera aspectos fundamentales del debido proceso y sostuvo que, en un sistema democrático, la condena debe aplicarse con cautela para reducir el riesgo de errores judiciales. Finalmente, afirmó que Álvarez había "desperdiciado una excepcional oportunidad de quedarse callado".

El titular de Justicia respondió a Abanto y señaló que sus declaraciones evidenciaban "lo difícil que es exponer en dos o tres minutos toda la crisis del sistema de justicia". Además, sostuvo que el Código Procesal Penal "ha fracasado en su propósito esencial" y cuestionó a quienes lo defienden, al considerar que la norma termina favoreciendo a los abogados de los delincuentes antes que a las víctimas de la criminalidad. Así, el intercambio pasó de una discusión sobre aspectos técnicos a un enfrentamiento directo entre ambos.