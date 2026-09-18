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Deportes

Perú vs Chile EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de HOY por la fecha 2 de los Juegos Suramericanos

La 'Bicolor' enfrentará a la selección chilena en su segundo partido en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Sigue la transmisión del Perú vs Chile en directo.

Perú y Chile se enfrentan por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Foto: Team Perú/Red Gol/composición LR
Perú y Chile se enfrentan por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Foto: Team Perú/Red Gol/composición LR
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La segunda fecha de los Juegos Suramericanos tendrá como uno de los principales atractivos el partido entre Perú vs Chile EN VIVO HOY. El cotejo dará inicio a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de la señal de Movistar Deportes.

Perú continúa con su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Luego de caer por 2-0 ante su similar de Colombia, la ‘Bicolor’ busca reponerse ante Chile en un encuentro que podría ser vital para las aspiraciones de la selección peruana en la competición. Hasta el momento, los dirigidos por Thiago Kosloski, no tienen puntos en el Grupo A, mientras que la ‘Roja’ ya suma tres, producto de su victoria ante Panamá en la primera jornada.

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¿A qué hora juega Perú vs Chile por los Juegos Suramericanos?

En territorio peruano, el choque entre Perú y Chile podrá seguirse a partir de la 1.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 12.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.00 p. m.
  • España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Chile?

La transmisión del partido por los Juegos Suramericanos estará a cargo del canal Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD).

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