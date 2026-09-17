Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVOCienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO por la Copa Sudamericana 2026
¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Sociedad

PUCP sanciona a nueve estudiantes tras protestas y toma del del Rectorado: ''Línea persecutora''

El alumnado recibió sanciones de hasta 13 semanas por hechos vinculados a las manifestaciones dentro del edificio Dintilhac en contra de la nueva escala de pensiones. La FEPUC cuestionó la decisión y anunció una respuesta colectiva.

La PUCP sanciona a nueve estudiantes por protestas en mayo, con suspensiones de hasta 13 semanas y amonestaciones escritas, clasificadas como faltas leves y graves.
La PUCP sanciona a nueve estudiantes por protestas en mayo, con suspensiones de hasta 13 semanas y amonestaciones escritas, clasificadas como faltas leves y graves. | Difusión
google iconLa República en Google

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) sancionó, en primera instancia, a nueve estudiantes por hechos relacionados con las protestas y la toma del Rectorado registradas en mayo. Las medidas incluyen suspensiones de entre nueve y 13 semanas, además de amonestaciones escritas.

De acuerdo con la resolución de la Comisión, las conductas atribuidas corresponden a los numerales 2, 12, 14 y 16 del Anexo 1 del reglamento disciplinario. Las faltas fueron calificadas como leves o graves, según cada caso. Uno de los estudiantes recibió una suspensión de 13 semanas, mientras que otros fueron sancionados con nueve semanas.

Video destacado

¿POLICÍA COLABORÓ CON 'LA JAURÍA'? Y KEIKO PLANEA MANIPULAR LA HISTORIA DEL PERÚ | ARDE TROYA

En varios casos, las resoluciones combinan una falta leve, sancionada con amonestación escrita, y una falta grave que implica nueve semanas de suspensión. En total, son nueve estudiantes comprendidos en las medidas adoptadas en primera instancia.

larepublica.pe
Puedes ver

Cae en Pueblo Libre Catherine Méndez, presunta pareja de Jhonsson Cruz, líder de ‘Los Pulpos’

lr.pe

FEPUC cuestiona sanciones y denuncia línea persecutora

Rafael Polar, presidente de la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUC), cuestionó la decisión de la universidad y señaló que las sanciones afectan a estudiantes que participaron en las protestas y que serían parte de una ‘‘criminalización’’.

Desde la organización estudiantil se sostiene que la universidad mantiene una línea persecutora contra el movimiento estudiantil.

La FEPUC también ha planteado una respuesta colectiva frente a las medidas y pidió a los estudiantes mantenerse atentos a las próximas acciones. Las protestas de mayo estuvieron vinculadas a los cuestionamientos de estudiantes frente a decisiones de la universidad, como la nueva escala de pensiones.

larepublica.pe
Puedes ver

Diez escolares fueron retenidos por presunta agresión sexual contra compañero de 16 años en colegio Liceo Naval en San Borja

lr.pe

PUCP había señalado que investigaba hechos específicos

Antes de que se conociera esta decisión de primera instancia, la PUCP sostuvo que los procedimientos disciplinarios no se habían abierto por el solo hecho de protestar. Según informó RPP, la universidad explicó entonces que las investigaciones estaban relacionadas con presuntas agresiones físicas y daños o uso negligente de infraestructura ocurridos durante las movilizaciones.

En esa oportunidad, el Rectorado señaló que la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios actuaba con autonomía y que los casos debían seguir los mecanismos establecidos por la institución. El secretario de la universidad, Roberto Reynoso, también había indicado que mantenía el diálogo con los representantes estudiantiles y que el conflicto debía abordarse mediante los canales correspondientes.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 15 de septiembre de 2026

Por Carlin | 15 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO: minuto a minuto del partido de vuelta por los 4tos de final de la Copa Sudamericana 2026

El hombre que hizo famoso a Machu Picchu también intentó borrar una historia incómoda: un peruano había llegado 9 años antes

Madre de Hugo García sorprende al darle "like" a comentarios en contra de Isabella Ladera y desata rumores sobre su relación

Sociedad

El punto más caliente del Perú: esta emblemática localidad del norte rozó los 40°C por El Niño Costero

Segundo día del paro en Loreto: CGTP denuncia agresiones a manifestantes y exige respuesta del Ejecutivo

Esta región del país será la más golpeada por El Niño Costero: Senamhi advierte que calor llegará a 40 °C y sensación térmica rozará los 42 °C

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Abogado del jefe del Ejército apaña a empresa que incumple contrato

"Estas cifras no son h....": Diputado Jesús Pérez lanza insulto a ministro Astudillo y este se retira del hemiciclo

Segundo día del paro en Loreto: CGTP denuncia agresiones a manifestantes y exige respuesta del Ejecutivo