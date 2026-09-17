Es falso que Puno tenga tres universidades públicas, como afirmó un candidato al Gobierno Regional de Arequipa

Jenry Huisa Calapuja, candidato al Gobierno Regional de Arequipa por Ahora Nación, afirmó que Arequipa cuenta con una sola universidad pública, mientras que Puno tendría tres pese a registrar una población menor.

La declaración fue recogida por el Diario El Pueblo al referirse a sus propuestas para ampliar la oferta de educación superior pública en Arequipa.

Huisa cuestiona que Arequipa cuente actualmente con una sola universidad pública y compara esta situación con la de Puno, región que, según señaló, tiene tres universidades públicas pese a contar con una población menor, detalla el informe periodístico.

Sin embargo, la comparación requiere distinguir entre las universidades que han sido creadas mediante una ley y aquellas que cuentan con licencia institucional para prestar el servicio educativo.

Universidades públicas licenciadas en Puno y Arequipa

Según los registros de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), en el departamento de Puno funcionan dos universidades públicas con licencia institucional: la Universidad Nacional del Altiplano, ubicada en la provincia de Puno, y la Universidad Nacional de Juliaca, en la provincia de San Román.

Universidades públicas licenciadas por Sunedu en Puno

La Universidad Nacional del Altiplano obtuvo su licencia institucional en diciembre de 2017. Por su parte, la Universidad Nacional de Juliaca también se encuentra licenciada y, en marzo de 2026, obtuvo la renovación de su licencia institucional.

PeruCheck se comunicó con el periodista Liubomir Fernández, de Puno, quien confirmó que en la región solo se encuentran operativas dos universidades públicas.

“Las dos universidades únicas creadas y constituidas con carreras en desarrollo son la Universidad Nacional del Altiplano, ubicada en la ciudad de Puno, y la Universidad Nacional de Juliaca. Hay otras que están iniciándose pero se han quedado como ley”, explicó.

Por otro lado, en Arequipa, la universidad pública licenciada es la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA). Sunedu también la incluye dentro de su relación de instituciones con licencia vigente.

Por tanto, si la comparación realizada por Huisa se refiere a universidades públicas licenciadas para prestar el servicio educativo, la relación no es de tres frente a una, sino de dos en Puno frente a una en Arequipa.

El Congreso aprobó la creación de más universidades en Puno y Arequipa

El escenario se vuelve más amplio si, en lugar de considerar únicamente a las universidades licenciadas, se contabilizan también aquellas cuya creación ha sido aprobada recientemente por el Congreso.

Un reporte del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (CAPPES) , actualizado al 26 de junio de 2026, identificó 50 universidades públicas creadas desde 2021, a las que se suman 14 universidades creadas en reemplazo o mediante la fusión de escuelas superiores de formación artística.

El documento contabiliza así 64 nuevas universidades públicas y señala que Puno concentra la mayor cantidad, con 11 nuevas instituciones.

Creación de universidades públicas de parte del Congreso de la República

Entre las universidades creadas recientemente en Puno mediante ley –es decir, en el papel–, el reporte identifica a la Universidad Nacional de Carabaya, la Universidad Nacional Fronteriza Autónoma de Yunguyo, la Universidad Nacional Intercultural Aimara de Ilave y la Universidad Nacional de Desaguadero.

También incluye a la Universidad Nacional Amazónica de Sandia, la Universidad Nacional de Ayaviri, la Universidad Nacional de Chiriguana y la Universidad Nacional Pedro Vilcapaza de Azángaro. Asimismo, registra a la Universidad Nacional Tecnológica Intercultural de Pomata y a la Universidad Nacional de América Ludovico Bertonio.

En Arequipa, el reporte también registra nuevas universidades creadas durante este periodo, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de Camaná.

El Congreso creó 64 nuevas universidades públicas

Estas cifras muestran que el número de universidades creadas legalmente es distinto del número de universidades que actualmente cuentan con licencia institucional.

Por ello, si el candidato estuviera incluyendo dentro de su afirmación universidades creadas recientemente por ley, tampoco correspondería equipararlas automáticamente con instituciones que ya se encuentran habilitadas para recibir estudiantes.

Universidad creada no es lo mismo que universidad operativa

La aprobación de una ley de creación no significa que una universidad pública pueda comenzar inmediatamente a recibir estudiantes.

Jorge Mori, director ejecutivo del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (CAPPES) y exdirector general de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, explicó a PerúCheck que existe una diferencia entre la creación jurídica de una institución y su habilitación para prestar el servicio educativo.

“Para que una universidad pública pueda recibir estudiantes debe estar licenciada”, señaló.

Mori explicó que una universidad creada por ley debe posteriormente atravesar el proceso necesario para obtener su licencia institucional y cumplir las condiciones básicas de calidad exigidas.

“Su creación legal no tiene que ver con el licenciamiento. Para lograr ello, la universidad debe cumplir las condiciones básicas de calidad, y eso va a tomar muchos años”, sostuvo.

Esta diferencia implica que una universidad puede existir jurídicamente porque su creación fue aprobada mediante una ley, pero no encontrarse todavía en condiciones de admitir estudiantes.

El tiempo requerido para alcanzar esa etapa tampoco suele ser inmediato. Según Mori, a una universidad pública creada le toma, en promedio, siete años alcanzar el licenciamiento necesario para recibir estudiantes.

Esta estimación también aparece en el reporte elaborado por CAPPES. La organización analizó la experiencia de 13 universidades públicas creadas entre 2007 y 2011 y concluyó que el inicio de los procesos de admisión tomó siete años en promedio. Por ello, el documento señala que la creación de nuevas universidades no constituye una alternativa de corto plazo para ampliar el acceso a la educación superior.

PerúCheck solicitó precisiones a Jenry Huisa

PerúCheck se comunicó con Jenry Huisa para conocer el sustento de su afirmación de que Puno cuenta con tres universidades públicas frente a una en Arequipa.

Se le consultó específicamente cuáles son las tres universidades públicas de Puno que tomó en consideración y qué criterio utilizó para contabilizarlas, teniendo en cuenta que existen universidades creadas mediante ley que todavía atraviesan procesos previos a su funcionamiento.

Asimismo, se le solicitó compartir la fuente o documentación utilizada para realizar esta comparación. Hasta el cierre de esta verificación, no se recibió respuesta.

Conclusión

Jenry Huisa, candidato al Gobierno Regional de Arequipa por Ahora Nación, afirmó que Arequipa cuenta con una universidad pública, mientras que Puno tendría tres. Sin embargo, los registros de Sunedu muestran que Puno tiene dos universidades públicas licenciadas y Arequipa una, mientras que las nuevas universidades creadas por ley aún deben obtener su licenciamiento antes de poder recibir estudiantes. Por estos motivos, PerúCheck califica la afirmación de Jenry Huisa como falsa.

Nota elaborada por Valeria Coca, de PerúCheck.