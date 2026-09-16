Con un sentido acto simbólico, la Compañía Internacional 14 de Breña del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú despidió a Spartan, el perro que acompañó sus jornadas de trabajo durante 12 años. La partida del can a causa de un cáncer no pasó inadvertida y motivó una despedida con flores, tarjetas y muestras de afecto.

Los restos de Spartan fueron cremados y colocados en una urna dentro del cuartel mientras el personal sostenía sus fotografías y recordaba el acompañamiento que la mascota brindó a los agentes durante las emergencias. El brigadier mayor, Héctor Rojas, aseguró que el animal había realizado su última guardia un día antes de fallecer.

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Mascota fue adoptada y acompañó por 12 años a bomberos

De acuerdo con el testimonio del personal, Spartan llegó al frontis del cuartel en 2014 tras ser abandonado. Fue un agente de la institución quien lo encontró y lo llevó a la estación para alimentarlo mientras definían su futuro. Sin embargo, su cercanía y afecto llevó a los bomberos a integrarlo como uno más de la familia.

Rojas explicó que el can actuaba como un agente más. Los acompañaba en cada emergencia que se presentaba y se aparecía incluso, ingeniándosela por su cuenta, en las comisiones que no era trasladado por el personal. "A parte de haber sido nuestra mascota, era un efectivo más de la compañía", afirmó.

Spartan realizó su última guardia antes de fallecer

El jefe bomberil contó que la partida de Spartan generó tristeza entre el personal y dejó un gran vacío por todos los años que compartieron juntos. Sin embargo, también resaltó que será recordado por su entrega y disposición en el trabajo de servicio hasta sus últimos días. "Ayer hizo su última guardia en el cuartel y ya está descansando en paz", señaló.