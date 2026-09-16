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Gobierno oficializa designación de Fredy López Mendoza como nuevo comandante general de la PNP

El Ejecutivo nombró al teniente general Fredy López al frente de la institución policial tras la salida de Óscar Arriola, mediante una resolución publicada en el diario El Peruano.

Gobierno oficializa la designación de Fredy López como comandante general de la PNP.
Gobierno oficializa la designación de Fredy López como comandante general de la PNP. | Foto: Difusión
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El Poder Ejecutivo designó al teniente general Fredy López Mendoza en el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú. La medida se hizo oficial a través de una resolución firmada por la presidenta Keiko Sofía Fujimori y el ministro del Interior, César Augusto Astudillo.

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"Designar al Teniente General de la Policía Nacional del Perú Fredy López Mendoza, al cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú", se lee.

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Además, la resolución precisa que la mandataria elige al jefe policial entre los tres oficiales generales de mayor antigüedad en actividad, para asumir el puesto “por un periodo de dos (dos) años en el cargo”.

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Asimismo, la resolución establece las condiciones legales para una salida anticipada de la máxima autoridad policial.

"Puede ser cesado antes de la conclusión de su periodo únicamente por las causales siguientes: - Por solicitud de pase a retiro del Comandante General"

Esta causal se aplicó en el caso de Óscar Arriola, excomandante general de la PNP, cuya renuncia dio pase a la conclusión de sus funciones en la institución.

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"Mediante Resolución Suprema N° 232-2026-IN, se resolvió pasar de la situación policial de actividad a la situación policial de retiro, por la causal a su solicitud, al Teniente General de la Policía Nacional del Perú OSCAR MANUEL ARRIOLA DELGADO; asimismo, se dio por concluida su designación en el cargo de Comandante General de la Policía Nacional del Perú"

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