Gobierno oficializa designación de Fredy López Mendoza como nuevo comandante general de la PNP

Gobierno oficializa la designación de Fredy López como comandante general de la PNP. | Foto: Difusión

Gobierno oficializa la designación de Fredy López como comandante general de la PNP. | Foto: Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Poder Ejecutivo designó al teniente general Fredy López Mendoza en el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú. La medida se hizo oficial a través de una resolución firmada por la presidenta Keiko Sofía Fujimori y el ministro del Interior, César Augusto Astudillo.

"Designar al Teniente General de la Policía Nacional del Perú Fredy López Mendoza, al cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú", se lee.

TE RECOMENDAMOS KEIKO QUIERE REESCRIBIR LA HISTORIA DEL CONFLICTO Y TERR*RISMO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Además, la resolución precisa que la mandataria elige al jefe policial entre los tres oficiales generales de mayor antigüedad en actividad, para asumir el puesto “por un periodo de dos (dos) años en el cargo”.

Asimismo, la resolución establece las condiciones legales para una salida anticipada de la máxima autoridad policial.

"Puede ser cesado antes de la conclusión de su periodo únicamente por las causales siguientes: - Por solicitud de pase a retiro del Comandante General"

Esta causal se aplicó en el caso de Óscar Arriola, excomandante general de la PNP, cuya renuncia dio pase a la conclusión de sus funciones en la institución.

PUEDES VER: Fiscal pide la búsqueda y captura del dueño de la camioneta que usaron los autores del cuádruple crimen en Trujillo

"Mediante Resolución Suprema N° 232-2026-IN, se resolvió pasar de la situación policial de actividad a la situación policial de retiro, por la causal a su solicitud, al Teniente General de la Policía Nacional del Perú OSCAR MANUEL ARRIOLA DELGADO; asimismo, se dio por concluida su designación en el cargo de Comandante General de la Policía Nacional del Perú"