Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal confirmado del partido de vuelta de 4tos de final de Copa Sudamericana
El equipo comandado por Horacio Melgarejo buscará un histórico resultado en Montevideo para colocar su nombre en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.
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Cienciano de Cusco quiere conquistar territorio uruguayo. Luego de imponerse en la ida, los dirigidos por Horacio Melgarejo visitarán a Montevideo City Torque por la definición de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
A pocos días del partido de vuelta, en el conjunto imperial se confirmó la sensible baja del experimentado volante Alejandro Hohberg.
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¿Cuándo juega Cienciano vs Montevideo City Torque por Copa Sudamericana?
El partido de vuelta entre Cienciano vs City Torque tendrá lugar en el Estadio Centenario de Montevideo este jueves 17 de setiembre. El vencedor de esta serie se verá las caras en semifinales contra el ganador del Atlético Mineiro vs Santos.
¿A qué hora juega Cienciano vs Montevideo City Torque?
El duelo entre cusqueños y charrúas se disputará desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora uruguaya).
- Costa Rica, México: 6.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 7.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. (viernes 18/09)
¿Qué canal transmite el Cienciano vs Montevideo City Torque?
La transmisión del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana estará a cargo de la señal de DSports, que posee los derechos de transmisión de los partidos del certamen. Además, podrás seguir la previa y el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que ofrece La República Deportes.
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Cienciano vs Montevideo City Torque: pronóstico
Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Montevideo City Torque.
- Betsson: gana Cienciano (5,40), empate (4,05), gana Montevideo City Torque (1,52)
- Betano: gana Cienciano (5,30), empate (4,40), gana Montevideo City Torque (1,57)
- Bet365: gana Cienciano (5,00), empate (4,50), gana Montevideo City Torque (1,55)
- 1XBet: gana Cienciano (5,52), empate (4,47), gana Montevideo City Torque (1,61)
- Caliente: gana Cienciano (5,50), empate (4,55), gana Montevideo City Torque (1,56)
- Doradobet: gana Cienciano (5,33), empate (4,33), gana Montevideo City Torque (1,58).