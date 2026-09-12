Científico peruano lidera histórico hallazgo: descubren nueva especie de pez tras revisar colecciones de 1963
El estudio, publicado en Neotropical Ichthyology, revela diferencias morfológicas y osteológicas en ejemplares de Odontostilbe paraguayensis, lo que llevó a su clasificación como una especie independiente.
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Una nueva especie de pez sudamericano fue identificada a partir del análisis de ejemplares que permanecían conservados en colecciones científicas desde hace más de seis décadas. El estudio fue liderado por el investigador peruano Junior Chuctaya Vásquez, del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), y permitió describir a Odontostilbe britskii.
El hallazgo surgió durante una revisión taxonómica de Odontostilbe paraguayensis. Al examinar material previamente clasificado bajo esa especie, los investigadores detectaron diferencias morfológicas, merísticas y osteológicas suficientes para establecer que algunos ejemplares correspondían a una especie distinta. Los resultados fueron publicados en la revista científica Neotropical Ichthyology.
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Odontostilbe britskii fue identificada tras detectar diferencias en ejemplares conservados durante décadas
La investigación no solo permitió describir la nueva especie, sino también precisar la identidad taxonómica y la distribución geográfica de O. paraguayensis. Como parte del trabajo, el equipo elaboró además una clave para diferenciar las especies del género Odontostilbe presentes en las cuencas Paraná-Paraguay.
Uno de los aspectos más destacados del estudio es la antigüedad del material analizado. Entre los ejemplares utilizados figura el holotipo recolectado en febrero de 1963, lo que evidencia la relevancia de las colecciones científicas para revisar registros históricos y reconocer especies que pudieron permanecer sin identificar correctamente durante décadas.
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La nueva especie tiene una distribución restringida en Brasil y lleva el nombre de un reconocido ictiólogo
Hasta el momento, Odontostilbe britskii solo ha sido registrada en pozas marginales del río Corumbataí, dentro de la cuenca del río Tietê y el sistema del alto río Paraná, en el estado brasileño de São Paulo. Según el estudio, se trata de la especie del género Odontostilbe con la distribución conocida más limitada.
Su nombre rinde homenaje al ictiólogo brasileño Heraldo A. Britski, reconocido por sus aportes al estudio y sistemática de los peces neotropicales. Britski también participó en la recolección de los ejemplares que posteriormente sirvieron para describir la especie. La investigación contó además con especialistas de universidades brasileñas y refuerza la cooperación científica entre Perú y Brasil en el estudio de la biodiversidad de peces de Sudamérica.