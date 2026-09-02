Padre es asesinado junto a su hijo luego de que sujetos dispararan contra su vivienda en Piura

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Un padre y su hijo fueron asesinados a balazos la mañana de este miércoles 2 de septiembre en el distrito de Castilla, en Piura. Ambos fueron atacados por sujetos que dispararon contra ellos en el frontis y dentro de su vivienda. La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar el móvil y ubicar a los responsables del doble crimen.

El ataque ocurrió minutos antes de las 9.00 a. m. en un inmueble ubicado en el sector Villa Sol, manzana A, lote 15. Según el reporte del área de Homicidios de la Divincri Piura, los agentes encontraron en el frontis de la vivienda el cuerpo sin vida de Mauro Solano Chacón, de 64 años. La víctima se encontraba tendida boca abajo y presentaba tres impactos de proyectil a la altura del rostro.

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Hijo fue encontrado muerto dentro de la vivienda

Al ingresar al inmueble, los policías hallaron el cadáver de Hilton Solano Campos, de 38 años, hijo de Mauro Solano. El hombre recibió cuatro disparos que impactaron en la cabeza y la espalda.

De acuerdo con información policial y del Ministerio Público, Hilton Solano Campos registraba una denuncia por violencia familiar y afrontaba un proceso penal por el presunto delito de microcomercialización de drogas.

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no existe información sobre amenazas previas contra las víctimas. Por ello, los investigadores trabajan para establecer si los antecedentes registrados por una de ellas guardan alguna relación con el doble homicidio.

Policía encontró siete casquillos en la escena

Tras el ataque, personal de la Oficina de Investigación Criminal llegó hasta el inmueble para realizar las diligencias correspondientes y recoger los indicios que permitan reconstruir la secuencia del crimen.

Durante la inspección de la escena, los agentes encontraron siete casquillos de calibre .380, los cuales fueron recogidos como parte de las evidencias que serán analizadas por los peritos.

En el domicilio también se encontraba una mujer al momento del ataque. La testigo fue entrevistada por los investigadores y manifestó que no pudo observar cómo ocurrieron los hechos debido a que se escondió después de escuchar los primeros disparos.

La Policía continúa con la recopilación de testimonios y evidencias para identificar a los autores del crimen y determinar cómo ingresaron al inmueble.

Fiscalía ordena traslado de los cuerpos a la morgue

Personal del Ministerio Público llegó hasta la vivienda para participar en las diligencias correspondientes y autorizar el levantamiento de los cadáveres.

Posteriormente, los cuerpos de Mauro Solano Chacón y Hilton Solano Campos fueron trasladados hasta la morgue de Piura, donde se les practicará la necropsia de ley.

Las investigaciones permanecen a cargo de la Policía y el Ministerio Público, que buscan determinar el móvil del doble asesinato y establecer la identidad de los responsables.