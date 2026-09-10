La Policía Nacional detiene a Roy Peter Bocanegra Aguilar, alias 'Viejo', en relación con el secuestro del comerciante de oro Jenss Marty Lara y el asesinato de cuatro personas en Trujillo. | Difusión

La Policía Nacional detiene a Roy Peter Bocanegra Aguilar, alias 'Viejo', en relación con el secuestro del comerciante de oro Jenss Marty Lara y el asesinato de cuatro personas en Trujillo. | Difusión

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La Policía Nacional informó sobre nuevas capturas y hallazgos relacionados con el secuestro del comerciante de oro Jenss Marty Lara Tantaquilla y el posterior asesinato de cuatro personas en Trujillo, La Libertad. Entre los intervenidos se encuentra Roy Peter Bocanegra Aguilar, alias 'Viejo', a quien las autoridades vinculan con la organización criminal Los Pulpos.

El general Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial La Libertad, explicó que las nuevas diligencias partieron del seguimiento a un vehículo Suzuki Swift negro que, según la hipótesis policial, habría sido utilizado durante una parte del desplazamiento de los implicados.

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La unidad fue identificada mediante su placa original y los agentes llegaron hasta su propietaria, María Natividad Flores Rodríguez. De acuerdo con la versión policial, la mujer señaló que había alquilado el automóvil a otra persona.

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Video sobre uniformes policiales

A partir de esa información, los investigadores llegaron a un inmueble donde encontraron a dos jóvenes. La Policía sostiene que ambos tenían un celular que contenía un video relacionado con el caso.

Según Espinoza Cuestas, en las imágenes se observa la manipulación de uniformes policiales dentro de una vivienda. El general señaló que este hallazgo permitió detener a los dos jóvenes, aunque no se informó públicamente qué delito específico se les atribuye ni cuál habría sido su participación concreta en el secuestro y los asesinatos.

Durante la intervención, los jóvenes habrían señalado que el teléfono había sido prestado a su padre. La Policía identificó al progenitor como Roy Peter Bocanegra Aguilar, alias 'Viejo'.

'Viejo' fue detenido en Pataz

Bocanegra Aguilar fue ubicado y capturado en Retamas, provincia de Pataz. De acuerdo con la versión proporcionada por la Policía, el intervenido manifestó que estaba dispuesto a colaborar con la investigación y habría reconocido su participación en los hechos.

La autoridad policial indicó que el hombre condujo posteriormente a los agentes hasta un inmueble que los investigados denominaban Airbnb. La PNP sostiene que en ese lugar se habría planificado el secuestro del empresario.

En el inmueble, los agentes encontraron el vehículo negro previamente identificado y una camioneta. Para la Policía, la presencia de estos vehículos constituye uno de los elementos que respaldan su hipótesis sobre la planificación del secuestro.

Policía vincula vehículo con otro investigado

El general Espinoza señaló que el automóvil negro pertenece a Ángel Fabricio Bocanegra Linares, alias 'Polo'. La Policía considera que este dato y el hallazgo del vehículo en el inmueble forman parte de los elementos que sustentan la investigación contra los intervenidos.

Asimismo, durante su exposición, Espinoza Cuestas mencionó a Julio Zavaleta y afirmó que este habría declarado haber participado en el secuestro y asesinato. El jefe policial cuestionó que posteriormente se realizara una marcha en Trujillo en la que se defendía la inocencia de Zavaleta.

No obstante, las afirmaciones corresponden a la versión expuesta por la Policía y deberán ser contrastadas con las diligencias fiscales, peritajes y demás elementos de la investigación.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan determinar el nivel de participación de cada uno de los detenidos y esclarecer la ruta seguida durante el secuestro de Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes.