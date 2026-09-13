Décimo friaje llega a la selva peruana: estas 10 regiones tendrán lluvias y vientos de hasta 50 km/h

Indeci recomendó a la población tomar precauciones para evitar el ingreso de aire en los pulmones. | Composición LR

Indeci recomendó a la población tomar precauciones para evitar el ingreso de aire en los pulmones. | Composición LR

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El décimo friaje del año ingresó este domingo 13 de septiembre a la selva peruana y generará un descenso de las temperaturas, además de lluvias, cobertura nubosa y fuertes ráfagas de viento en diez regiones del país. El evento meteorológico se extenderá hasta el lunes 14 de septiembre, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

De acuerdo con el aviso meteorológico N.° 363, emitido con nivel de alerta naranja, las temperaturas máximas llegarán a valores cercanos a los 27 °C en la selva norte, mientras que en la selva centro alcanzarán alrededor de 28 °C. En la selva sur, en tanto, se esperan temperaturas próximas a los 26 °C.

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El Senamhi precisó que el friaje estará acompañado de condiciones meteorológicas adversas, entre ellas cobertura nubosa, precipitaciones y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora.

¿Qué regiones serán afectadas por el friaje?

El pronóstico comprende sectores de Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Las autoridades recomiendan a la población de estas zonas mantenerse atenta a los reportes meteorológicos y adoptar medidas de prevención frente a los cambios de temperatura y las condiciones de lluvia y viento.

Indeci recomienda protegerse del frío

Ante el ingreso del décimo friaje, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura y proteger especialmente la cabeza, el rostro y la boca para reducir el ingreso de aire frío a los pulmones.

También aconsejó utilizar prendas de abrigo, como chompas, guantes y gorros, y prestar especial atención a niños y adultos mayores, debido a su mayor vulnerabilidad frente a las bajas temperaturas.

En caso de presentar síntomas de una infección respiratoria, Indeci recomienda acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano.

Asimismo, se aconseja consumir bebidas calientes y alimentos como frutas y vegetales frescos. Las autoridades también sugieren contar con alimentos y agua potable almacenados en lugares seguros ante eventuales dificultades ocasionadas por las condiciones meteorológicas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), a través del Indeci, mantiene el monitoreo de las regiones comprendidas en la alerta y coordina con las autoridades regionales y locales las acciones correspondientes frente a los posibles efectos del fenómeno.