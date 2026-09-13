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Keiko Fujimori asistirá a cena organizada por Donald Trump de aprobarse su viaje a Estados Unidos

La recepción, que también contará con la presencia de Melania Trump, reunirá a las jefas y los jefes de delegación el 22 de setiembre, un día antes de que la mandataria peruana se reúna con empresarios iberoamericanos en Miami.

De aprobarse su viaje a Estados Unidos, Keiko Fujimori asistirá a una cena de gala organizada por el presidente norteamericano. Foto: composición LR
De aprobarse su viaje a Estados Unidos, Keiko Fujimori asistirá a una cena de gala organizada por el presidente norteamericano. Foto: composición LR
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La presidenta Keiko Fujimori podrá asistir a la cena organizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siempre que el Senado apruebe antes su viaje oficial a Nueva York.

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La mandataria confirmó la invitación durante una entrevista con RPP y explicó que la actividad forma parte de su agenda en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). "Espero tener la posibilidad de saludarlo", dijo la jefa de Estado sobre su eventual encuentro con el mandatario estadounidense.

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La cena, en realidad, es una recepción tradicional que el presidente Trump y su esposa Melania Trump ofrecen cada año a todos los jefes de delegación que participan en el Debate General de la Asamblea General.

Este año se realizará el martes 22 de setiembre, a las 7:00 de la noche, según el documento oficial de la agenda presidencial revisado por este medio. No se trata, entonces, de una cena privada ni bilateral, sino de un evento protocolar con la presencia de decenas de mandatarios.

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Para que Fujimori pueda viajar, el Senado debe aprobar primero el proyecto de resolución legislativa presentado esta semana por el Ejecutivo. El documento fue entregado por la propia presidenta junto al jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, y todavía debe pasar por el pleno de la Cámara Alta. Si el permiso no llega a tiempo, la presidenta no podrá viajar y, por lo tanto, tampoco asistirá a la recepción de Trump.

El viaje está programado del 21 al 25 de setiembre. Durante esos días, la mandataria peruana tiene previsto participar en el Debate General de la ONU, sostener reuniones bilaterales con otras jefas y otros jefes de Estado y asistir a distintos foros empresariales en territorio estadounidense. Mientras dure su ausencia, el despacho presidencial quedará a cargo de Galarreta, quien también ejerce como primer vicepresidente de la República.

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Estos son los otros compromisos de la agenda internacional de Fujimori

Antes de la recepción con los Trump, la presidenta tiene programada una reunión con el secretario general de las Naciones Unidas. El encuentro se realizará el mismo martes 22 de setiembre, a las 2:20 de la tarde, según el itinerario oficial. La cita busca reafirmar el compromiso de Perú con el sistema multilateral y abordar temas de interés nacional ante uno de los organismos internacionales más importantes.

Un día después, el miércoles 23 de setiembre, Fujimori presidirá un encuentro empresarial en Miami organizado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

A la cita asistirán cerca de 80 empresarios iberoamericanos. El objetivo, según el documento oficial, es presentar al Perú como una plataforma de inversión, gracias a su ubicación geográfica y a sus acuerdos comerciales con distintos mercados.

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