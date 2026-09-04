Madre e hijo mueren por dengue en Lambayeque: región ya suma 11 fallecidos por brote este 2026

Una madre de 35 años y su hijo de 20 años han fallecido en Lambayeque por dengue, elevando a 11 las muertes por esta enfermedad en lo que va del 2026, según informes oficiales. | La República | Emmanuel Moreno.

Una madre de 35 años y su hijo de 20 años han fallecido en Lambayeque por dengue, elevando a 11 las muertes por esta enfermedad en lo que va del 2026, según informes oficiales. | La República | Emmanuel Moreno.

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Una madre de 35 años y su hijo de 20 murieron a causa del dengue en Lambayeque durante la misma semana. Ambos eran naturales del distrito de Lagunas-Mocupe, una de las zonas afectadas por el incremento de casos, y llegaron en condición grave a hospitales de Chiclayo después de haber optado inicialmente por la automedicación. Con estas dos nuevas víctimas, la región suma 11 fallecidos por dengue en lo que va de 2026, según informó este viernes 4 de septiembre la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Lambayeque.

El coordinador de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis de la Geresa, Rubén Eneque Namuche, explicó que el joven fue trasladado al hospital Almanzor Aguinaga de EsSalud con un cuadro de dengue grave. Posteriormente, el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que también presentaba leptospirosis, una infección que puede transmitirse mediante el contacto con agua o suelos contaminados con orina de animales infectados.

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En el caso de la madre, fue atendida en el hospital Las Mercedes, del Ministerio de Salud (Minsa), también con diagnóstico de dengue grave. Las autoridades aún esperan los resultados de laboratorio para determinar si, al igual que su hijo, presentaba una infección simultánea por leptospirosis. "Ambos habían decidido no acudir inicialmente al centro de salud y optaron por la automedicación. Cuando llegaron a los hospitales de Chiclayo, ya presentaban cuadros graves", señaló Eneque Namuche.

Lagunas-Mocupe registra 159 casos

Las dos víctimas procedían de Lagunas-Mocupe, distrito donde se han confirmado 159 casos de dengue. La situación mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, debido a que los cuadros graves pueden evolucionar rápidamente y requieren atención médica oportuna.

De acuerdo con la Geresa, los otros nueve fallecidos registrados este año en Lambayeque también corresponden principalmente a adultos provenientes de zonas donde se han identificado brotes importantes. A esta cifra se suma la muerte de un ciudadano lambayecano registrada en Rioja, en la región San Martín, hasta donde había viajado por motivos laborales y donde contrajo la enfermedad. En total, desde enero hasta el 4 de septiembre, Lambayeque acumula 3.676 casos confirmados de dengue.

Geresa pide permitir ingreso de brigadas

Ante el avance de la enfermedad, las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de que los ciudadanos participen en las medidas de prevención. Entre ellas se encuentra permitir el ingreso de las brigadas de salud a las viviendas para identificar y eliminar recipientes donde pueda reproducirse el zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue.

La fumigación también forma parte de las acciones desplegadas en los sectores donde se detectan brotes. Sin embargo, su efectividad depende de que las familias colaboren con las intervenciones y eliminen los posibles criaderos dentro y alrededor de sus viviendas.

La Geresa también pidió a los padres autorizar la vacunación contra el dengue de los adolescentes que cumplen con los criterios establecidos para recibir la dosis disponible. La prevención y la atención temprana son claves para reducir el riesgo de que una infección evolucione hacia un cuadro grave.

El llamado de las autoridades ocurre mientras los casos continúan aumentando en distintos sectores de Lambayeque. Para la Geresa, evitar la automedicación y acudir oportunamente a un establecimiento de salud ante síntomas compatibles con dengue puede marcar la diferencia frente a una enfermedad que ya dejó 11 víctimas mortales en la región durante este año.