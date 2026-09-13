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ONP: Pensionistas reciben charla para reconocer información falsa y prevenir estafas

Presidente ejecutivo de la ONP firmó un convenio con el Gobierno Regional del Cusco para llevar orientación sobre los servicios y prestaciones a más ciudadanos. Asimismo, fortalece en coordinación con JNE la lucha contra la desinformación.

Pensionistas reciben charlas para prevenir estafas.
Pensionistas reciben charlas para prevenir estafas.
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¿Cómo saber si una información sobre pensiones es verdadera? ¿Dónde consultar oficialmente sobre un trámite? ¿Cómo reconocer mensajes falsos o de estafadores?  Para responder estas preguntas, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) fortalece su presencia en Cusco y lleva información previsional oficial directamente a los espacios donde se encuentra la ciudadanía.

La ONP y el Gobierno Regional del Cusco suscribieron un convenio que permitirá que especialistas de la institución participen en ferias, talleres, exposiciones y otras actividades impulsadas por el Gobierno Regional, con la finalidad de acercar a los cusqueños los servicios y resolver sus dudas con los especialistas previsionales de la ONP.

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Esta misma apuesta por la información se trasladó a Yuyaq Casa del Pensionista del Cusco, donde la ONP y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desarrollaron la charla 'Voto Informado y Herramientas contra la Desinformación', en el marco de las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La actividad permitió brindar a los pensionistas herramientas prácticas y sencillas para identificar contenidos falsos o engañosos. La desinformación puede ser utilizada para difundir falsos bonos, beneficios inexistentes, mensajes fraudulentos o afectar sus decisiones electorales.

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Las Casas Yuyaq son espacios donde las personas adultas mayores encuentran bienestar, aprendizaje y, al mismo tiempo, herramientas para protegerse frente a quienes buscan aprovecharse de ellos. En lo que va del año, 723 pensionistas han participado en estas charlas.

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“Queremos que nuestros pensionistas sepan dónde encontrar información confiable, puedan reconocer una comunicación falsa y tengan las herramientas para no poner en riesgo su seguridad ni su patrimonio. Proteger su derecho a estar informados es también proteger su autonomía y capacidad de decisión”, expresó Gastón Remy, presidente ejecutivo de la ONP.

Como parte de la visita descentralizada, la ONP también llegó hasta el hogar de Julio Flores Valencia, pensionista centenario de la región Cusco.  Gran parte de sus 104 años de vida la dedicó a su trabajo de barman en un conocido hotel turístico de Machu Picchu, por lo que ha recibido la medalla de la alcaldía, en reconocimiento a su trayectoria y por ser un ejemplo de servicio a la imagen de nuestro país.

De este modo, la ONP, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), refuerza su compromiso desde distintos frentes: llevar información oficial a la ciudadanía, acercar sus servicios y proteger a sus asegurados frente a la desinformación y las estafas.

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