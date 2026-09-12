Cuerpo fue hallado con signos de violencia y tortura | Composición LR / Exitosa / Difusión

Cuerpo fue hallado con signos de violencia y tortura | Composición LR / Exitosa / Difusión

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El cuerpo de un hombre sin vida fue hallado sobre una carretilla y frente a una discoteca, a la altura de la cuadra seis de la avenida Antúnez de Mayolo, en el distrito de San Martín de Porres. La víctima presentaba signos de violencia y tortura, según informaron las autoridades.

La presencia del cadáver fue advertida al promediar la medianoche del viernes por transportistas que suelen estacionar sus vehículos en este punto. Tras ello, se dio alerta a la Policía Nacional (PNP), cuyo personal llegó hasta la zona para iniciar las investigaciones y determinar las circunstancias en las que habría ocurrido el asesinato.

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Víctima presentaba signos de violencia y tortura

Según información policial recogida por Exitosa Noticias, la víctima fue ubicada sobre una carretilla metálica y al lado de un poste, maniatada y cubierta con varias bolsas y una sábana extensa. Asimismo, presentaba signos de violencia, como severas contusiones en el rostro y lesiones alrededor de todo el cuerpo.

Aunque todavía no se ha podido determinar la identidad del fallecido, el medio informó que se trataría de un hombre de aproximadamente 40 a 45 años. Esta persona vestía una camiseta blanca de fútbol, casaca con estampado militar, pantalón marrón y zapatillas azules. El cuerpo permanece en la morgue del Callao a la espera de ser identificado.

Hipótesis policial apunta a banda Los Fierreros

La PNP no descartó que el crimen responda a un presunto ajuste de cuentas. Las primeras indagaciones sostienen que habría recibido dinero para realizar un trabajo de construcción, pero no habría cumplido con lo acordado. La hipótesis policial apunta que detrás del asesinato estaría la organización criminal Los Fierreros.

Esta no es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo en la zona. Hace apenas dos semanas, en el mismo sector fue encontrado un hombre sin vida, con signos de tortura y herramientas de construcción a su lado. Los antecedentes preocupan a los vecinos, ya que la zona donde ocurrieron los hallazgos es poco iluminada y no cuenta con mucha seguridad.

La Policía informó que ya cuenta con cámaras de seguridad de los locales ubicados en la zona para determinar la sucesión de hechos y dar con los responsables.