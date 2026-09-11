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Desconocidos balean cabina de transmisión de La Noticia Clave con periodista dentro en Lambayeque

El periodista Jhonny Namuche y su operador se refugiaron durante el atentado. La Policía comenzó las investigaciones y revisa cámaras de seguridad en busca de los atacantes.

Las balas impactaron contra las paredes y los vidrios de la cabina de comunicación.
Las balas impactaron contra las paredes y los vidrios de la cabina de comunicación. | Composición LR | Emmanuel Moreno
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El periodismo vuelve a quedar en la mira de la violencia criminal. La noche del último jueves 10 de septiembre, una cabina de transmisión ubicada en el pueblo joven Santa Rosa, en la ciudad de Lambayeque, fue atacada a balazos cuando un periodista y su operador de controles todavía se encontraban en el interior.

El atentado ocurrió alrededor de las 8.43 p. m., pocos minutos después de que culminara el programa informativo La Noticia Clave. De acuerdo con la información preliminar, cuatro disparos fueron dirigidos contra el inmueble donde funciona el medio de comunicación.

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El periodista Jhonny Namuche y el operador que lo acompañaba tuvieron que tirarse al suelo para ponerse a salvo. Los proyectiles impactaron contra una de las paredes y los vidrios de la cabina, aunque no se reportaron personas heridas por el ataque.

Tras el hecho, los trabajadores del medio dieron aviso a la Policía Nacional. Agentes de la Comisaría Lambayeque llegaron al lugar para realizar las primeras diligencias, mientras que minutos después se hicieron presentes detectives de la División de Investigación Criminal (Divincri) Chiclayo, quienes asumieron las investigaciones.

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Atacantes huyeron en una mototaxi

Las primeras diligencias policiales incluyen la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del inmueble. Según las imágenes obtenidas en la zona, los presuntos autores del ataque habrían llegado a bordo de una mototaxi de color negro.

Los sujetos se habrían detenido en el exterior del inmueble y, tras efectuar los disparos contra la cabina, emprendieron rápidamente la fuga. La Policía busca determinar cuántas personas participaron en el atentado y establecer la ruta que utilizaron para escapar.

Por el momento, el móvil del ataque no ha sido determinado. Una de las hipótesis que se maneja está relacionada con recientes publicaciones y destapes periodísticos sobre candidatos a la Alcaldía Provincial de Lambayeque. Sin embargo, esta versión deberá ser corroborada por los investigadores y no ha sido establecida como causa del atentado.

La Policía continúa con la recopilación de evidencias y testimonios para identificar a los responsables del ataque y determinar si existió una amenaza previa contra el periodista o el medio de comunicación.

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