Diana Gonzáles visitó al ministro de Educación días antes de ser nombrada como directora ejecutiva de Pronabec

Chang se reunió con Gonzáles días antes de que la nombraran jefa de Pronabec | Composición: LR.

Chang se reunió con Gonzáles días antes de que la nombraran jefa de Pronabec | Composición: LR.

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La excongresista Diana Gonzáles se reunió con el ministro de Educación, José Antonio Chang, días antes de ser nombrada directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec). De acuerdo con el portal Epicentro, Gonzáles sostuvo dicho encuentro con Chang el 12 de agosto. Su nombramiento se dio el 2 de septiembre

Según el registro presentado, la exparlamentaria se reunió con el titular de Educación por motivos relacionados con la comisión organizadora de los Juegos Panamericanos 2027 de Lima. El encuentro se habría desarrollado entre las 3.49 p. m. y las 5.02 p. m.

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Sin embargo, esta no sería la única reunión entre Chang y una persona vinculada a Gonzáles que ha sido puesta bajo la lupa. El congresista Eduardo Castillo —diputado de la bancada de Fuerza Popular— también se reunió con el ministro de Educación. Epicentro señala que Castillo y Gonzáles mantendrían una relación cercana.

El encuentro entre el diputado fujimorista y Chang ocurrió solo unas horas antes de la reunión entre Gonzáles y el ministro y tuvo una duración de poco menos de una hora. El propio Castillo compartió imágenes de la reunión en sus redes sociales y aseguró que durante el encuentro abordaron la culminación de un colegio emblemático de Sullana.