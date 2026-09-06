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Las plantas “gritan” cuando están estresadas: científicos descubrieron los sonidos que emiten y son imperceptibles para los humanos

Investigadores colocaron tomates y tabaco en cámaras acústicas para analizar su respuesta. Las plantas sanas emitían pocos sonidos, mientras que las estresadas alcanzaban los 40 por hora.

Los sonidos de tres plantas de tomate fueron grabados para el desarollo de la investigación.
Los sonidos de tres plantas de tomate fueron grabados para el desarollo de la investigación. | Foto: Ohad Lewin-Epstein
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Las plantas parecen ser silenciosas, pero un estudio publicado en la revista científica Cell reveló que pueden emitir sonidos cuando atraviesan situaciones de estrés. Estos sonidos son ultrasónicos, por lo que están fuera del rango que puede escuchar el oído humano.

Investigadores descubrieron que plantas como tomates y tabaco producen muchos más sonidos cuando son cortadas o cuando sufren falta de agua. Aunque el estudio no demuestra que las plantas sientan dolor, sí revela una forma de respuesta al estrés hasta ahora poco conocida.

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¿Cómo descubrieron que las plantas emiten sonidos?

El equipo de científicos colocó plantas de tomate y tabaco en una cámara acústica aislada y también realizó pruebas en un invernadero. Algunas permanecieron en condiciones normales, mientras que otras fueron cortadas o sometidas a deshidratación.

Luego, los investigadores utilizaron un sistema de aprendizaje automático para analizar las grabaciones y distinguir entre plantas sanas y aquellas sometidas a estrés. Las plantas sin estrés producían pocos sonidos, mientras que las afectadas emitían muchos más.

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Las plantas estresadas pueden producir hasta 40 sonidos por hora

Los investigadores registraron hasta unos 40 sonidos por hora, dependiendo de la especie y de las condiciones a las que estaba sometida la planta. En el caso de las plantas deshidratadas, la cantidad de sonidos aumentaba conforme perdían agua y disminuía cuando comenzaban a marchitarse.

Los sonidos también fueron detectados en otras especies, como trigo, maíz, vid y cactus, lo que plantea la posibilidad de que este fenómeno sea más extendido de lo que se pensaba. Los científicos consideran que estas señales podrían transmitir información sobre el estado de una planta a otros organismos.

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