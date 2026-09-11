Temblor en Perú hoy, 11 de septiembre: últimos sismos, magnitud y epicentro según el IGP
Temblor en Perú hoy, viernes 11 de septiembre: conoce dónde ocurrió el último sismo, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte del IGP.
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Temblor en Perú hoy, 11 de septiembre: últimos sismos, magnitud y epicentro según el IGP | Foto: Andina/Composición LR
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reporta los últimos temblores registrados hoy, viernes 11 de septiembre del 2026, en el país. Conoce en esta nota en vivo dónde ocurrió el último sismo en Perú, así como su magnitud, epicentro, profundidad y hora, de acuerdo con la información oficial del Centro Sismológico Nacional.