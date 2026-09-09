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Tragedia en la vía Arequipa-Puno: triple choque deja un chofer fallecido, varios heridos y dos detenidos

Dos conductores que sobrevivieron a la colisión fueron detenidos, mientras que los pasajeros que iban a la mina Arcata en Arequipa fueron trasladados a una posta cercana tras resultar heridos por el impacto.

Accidente en la vía Arequipa-Puno
Accidente en la vía Arequipa-Puno | Composición LR / PNP
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Un triple choque dejó un chofer fallecido y varios heridos en el kilómetro 177+400 de la vía Arequipa-Puno, a la altura de Imata, en el distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, región Arequipa. La víctima mortal fue identificada como Jorge Anselmo Ururi Ccari, de 41 años, conductor del camión Foton de placa Z4O-757, quien falleció tras el impacto, de acuerdo con el reporte de la Comisaría Rural de San Antonio de Chuca este último martes 8 de septiembre. Los dos conductores que lograron sobrevivir fueron detenidos.

Dentro de uno de los vehículos, un minibús de la empresa HS de placa VBQ-213, iban 14 pasajeros que se dirigían a la mina Arcata. El grupo viajaba de Puno a Arequipa y resultó herido tras recibir la colisión por la parte posterior. Las personas fueron trasladadas a la posta de Imata. Esta unidad era conducida por Osmar Wilson Endara Sancho, de 42 años.

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¿Cómo se produjo el triple choque en la vía Arequipa-Puno?

El accidente se habría originado cuando la primera unidad, conducida por el conductor que falleció, impactó por detrás al camión baranda Isuzu de placa D4G-847, de color naranja y blanco, manejado por Roni Rolando Collanqui Parisuaña, de 47 años. Tras el impacto, este camión perdió el control y chocó contra el minibús que trasladaba a 14 pasajeros. Los tres vehículos se desplazaban en la ruta de Puno hacia Arequipa.

Los efectivos de la Comisaría Rural de San Antonio de Chuca llegaron al lugar, acordonaron la zona y controlaron el tránsito debido a que un carril quedó bloqueado. Al mismo tiempo, personal de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (UPIAT) realizó las pericias en el lugar.

Este miércoles 9 de septiembre, la Policía informó que aún se encuentran detenidos los dos conductores sobrevivientes por la presunta comisión del delito de homicidio culposo. Los implicados son Roni Rolando Collanqui Parisuaña y Osmar Wilson Endara Sancho. Ambos fueron trasladados a la comisaría de Imata para las diligencias de ley.

El caso fue puesto en conocimiento de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de Arequipa y de la Fiscalía Provincial de Chivay, que seguirán con las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades respectivas.

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