Cámara de Diputados debatirá mañana jueves mociones de interpelación contra los ministros de Defensa e Interior. | Composición/LR

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La Cámara de Diputados agendó para este jueves 10 de septiembre, a las 10 a.m., el debate de dos mociones de interpelación que buscan la presencia en el Pleno del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, y del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo.

La iniciativa referente a la cartera de Defensa fue presentada por la bancada de Juntos por el Perú, encabezada por el diputado Lavado Valdivia, mientras que el pedido para el sector Interior lo encabeza la diputada Analí Márquez Huanca junto a los miembros de la misma bancada.

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Cuestionamientos al ministro de Defensa

La primera iniciativa legislativa busca respuestas del titular de Defensa sobre sus nexos empresariales y la efectividad de sus decisiones frente a la minería ilegal y la delincuencia en Pataz.

El documento solicita que el ministro Rafael Belaúnde Llosa "informe sobre la problemática respecto de sus vínculos con Minera Poderosa, las medidas y propuestas anunciadas por el Poder Ejecutivo orientadas a fortalecer y ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en el control de zonas declaradas en estado de emergencia, así como sobre el resultado de las acciones adoptadas en la provincia de Pataz para combatir la criminalidad".

La moción fue registrada a mediados de agosto con un pliego de preguntas. El texto oficial precisa que la moción, presentada el 14 de agosto, consta de 43 preguntas.

El pliego para el ministro de Defensa incluye interrogantes sobre si "recibió aportes económicos de la señora Evangelina Arias de Sologuren, presidenta del directorio de Minera Poderosa, durante su campaña presidencial", así como si ha sostenido reuniones con representantes de dicha empresa o si existen "efectivos de las Fuerzas Armadas destacados para brindar seguridad en las instalaciones, campamentos, plantas, accesos o concesiones" de la minera.

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Asimismo, demanda aclarar qué porcentaje del personal militar desplegado en Pataz realiza operaciones de seguridad ciudadana frente al resguardo de infraestructura privada.

Interpelación al titular del Interior

Por su parte, el segundo pedido está dirigido al responsable del sector Interior y se enfoca en los cuestionamientos a su gestión frente a la delincuencia. La moción plantea que el ministro César Astudillo Salcedo acuda al Pleno para que “dé cuenta respecto de los cuestionamientos a su desempeño en dicho cargo y de su falta de liderazgo contra la inseguridad ciudadana".

Sobre el avance formal de esta segunda solicitud, el pedido fue presentado a inicios de este mes con un cuestionario específico. El documento señala que la moción fue presentada el 3 de setiembre y el pliego interpelatorio consta de 27 preguntas.

Entre las preguntas destinadas al titular del Interior, el documento exige detallar "qué medidas concretas ha implementado desde el inicio de su gestión para reducir los índices de criminalidad, especialmente, extorsión, sicariato y homicidios agravados".

También cuestiona el presupuesto asignado a programas de seguridad, las acciones para la protección de líderes indígenas y sindicales ante mafias ilegales, y "cuáles han sido los resultados tangibles hasta la fecha en términos de reducción de la criminalidad".