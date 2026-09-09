Dictan 7 meses de prisión preventiva contra mujer investigada por envenenar a sus dos hijos en Moquegua

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El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra Guadalupe Velásquez Catacora, de 29 años, investigada por la muerte de sus dos hijos, un niño de 3 años y una bebé de apenas 1 mes. El caso ocurrió el miércoles 3 de septiembre en una vivienda del asentamiento humano Alto Chiribaya, en Pampa Inalámbrica, provincia de Ilo, región Moquegua.

La medida fue sustentada por el Ministerio Público de Ilo, que atribuye a la mujer una presunta participación en la muerte de los menores. Durante la audiencia pública realizada este miércoles 9 de septiembre, el fiscal de turno, Renzo Zavala Del Carpio, presentó los graves elementos de convicción que, según la Fiscalía, vincularían a la investigada con los hechos.

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Menores habrían ingerido sustancias tóxicas

De acuerdo con las primeras investigaciones, los dos menores habrían fallecido luego de una ingesta masiva de sustancias tóxicas. La madre también resultó gravemente intoxicada y fue trasladada al Hospital de Ilo, donde recibió atención médica y se le practicó un lavado de estómago.

Tras su recuperación, Velásquez Catacora quedó bajo custodia policial mientras avanzaban las diligencias. Ahora deberá cumplir la prisión preventiva mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas en las que murieron los menores.

La Fiscalía investiga el caso como un presunto delito de parricidio, debido a que la principal sospechosa sería la madre de las víctimas. Este delito contempla una pena mínima de 15 años de prisión, aunque esta puede incrementarse en caso de que se acrediten circunstancias agravantes.

Vecinos encontraron a los menores sin vida

La tragedia ocurrió dentro de una vivienda del asentamiento humano Alto Chiribaya. Según el testimonio de vecinos, momentos antes de que ingresaran al inmueble, la mujer habría pedido auxilio.

Cuando los residentes entraron a la vivienda, encontraron a los dos menores sin vida y a la madre desmayada. Ante la emergencia, se comunicaron con las autoridades y se procedió al traslado de la mujer para que recibiera atención médica.

El padre de los menores, Marcelino Cueva Cutipa, de 33 años, quien trabaja en Quellaveco, llegó posteriormente al lugar.

Allegados piden investigar presunta violencia

Mientras el Ministerio Público reúne pruebas para determinar responsabilidades, allegados de Velásquez Catacora, natural de Puno, solicitaron que las autoridades también evalúen el presunto contexto de violencia y maltrato que habría atravesado la investigada.

Según estas versiones, la mujer vivía sola en Ilo y habría sufrido situaciones de presunto maltrato. Además, durante las diligencias realizadas en el inmueble se encontró una carta dirigida a su pareja, en la que la mujer habría expresado diversos reclamos.

Estos elementos serán materia de investigación y deberán ser contrastados por las autoridades para establecer si existió algún contexto de violencia previo a los hechos.

La investigación continúa con la recopilación de declaraciones, pericias y otros elementos que permitan esclarecer qué ocurrió dentro de la vivienda y determinar las responsabilidades correspondientes.