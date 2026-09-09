Comisión de Trabajo rechazó informe que calificaba como viable dar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en el sector

Comisión rechazó informe a favor del pedido de facultades hecho por el Ejecutivo en materia laboral | Composición: LR.

Comisión rechazó informe a favor del pedido de facultades hecho por el Ejecutivo en materia laboral | Composición: LR.

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La Comisión de Trabajo rechazó el informe redactado por la presidencia del grupo de trabajo, liderada por Eduardo Castillo, diputado fujimorista, y calificó de viable otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en este sector. La decisión se tomó con 10 votos en contra y 8 a favor.

Durante la sesión, se hizo hincapié en que Juan Sheput, ministro de Trabajo, no asistió a la sesión. El pedido de facultades legislativas enviado por el Ejecutivo hacía hincapié, entre otros puntos, en la promoción del empleo juvenil, sin detallar las medidas que se tomarían, así como en la modificación de la regulación de los feriados no laborables para optimizar su impacto en la productividad.

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Polémica por presunta falta de acreditación a diputados suplentes

Originalmente, fueron 11 los votos en contra del informe. Sin embargo, se desestimó el voto del diputado Heber López (Obras), suplente en la comisión, debido a que no se acreditó correctamente su condición de suplente por parte del diputado Arturo Eusebio, de la misma bancada. López criticó que no se le señalara que su presencia era “improductiva” desde el inicio de la sesión.

Desde la presidencia de la comisión se señaló que la participación de Nora Llaque (Partido del Buen Gobierno) tampoco había sido acreditada por su compañero de bancada, Fernando García Huby. Al respecto, Llaque presentó el documento mediante el cual sí estaba acreditada y su voto fue contabilizado al final de la votación.

Jessica Guevara, diputada de Juntos por el Perú, calificó como una “falta de respeto” que no se notificara desde el inicio de la sesión a los diputados presuntamente no acreditados sobre la falta de documentación.